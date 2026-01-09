Na mieste zasahovali žilinskí krajskí hasiči, ktorí museli čeliť mimoriadne náročným podmienkam pri vyslobodzovaní obetí.
V piatok nadránom prišli o život dvaja muži pri tragickej dopravnej nehode nákladného auta. Vozidlo havarovalo v ťažko prístupnom teréne v katastri obce Babín v okrese Námestovo. Informácie o nešťastí poskytla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.
Správu aktualizujeme.
