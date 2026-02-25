Hlavné témy
TASR
dnes 25. februára 2026 o 9:44
Čas čítania 0:31

Bulharsko v januári vstúpilo do eurozóny. Máš posledné dni na výmenu bulharských bankoviek

Bulharsko v januári vstúpilo do eurozóny. Máš posledné dni na výmenu bulharských bankoviek
Zdroj: pickpik.com

Bulharská mena definitívne končí.

Výmena bulharských bankoviek bude možná osobne v centrálnej pokladnici ústredia Národnej banky Slovenska (NBS) v Bratislave alebo v jej expozitúre v Košiciach do 2. marca 2026. Na blížiaci sa posledný termín upozornila v utorok banka.

„Po tomto termíne sa budú dať vymeniť bankovky a mince bulharského leva bezplatne a bez časového obmedzenia v Bulharskej centrálnej banke,“ konštatovala NBS.

Bulharsko od 1. januára tohto roka vstúpilo do eurozóny a začalo tak používať spoločnú menu euro. Konverzný kurz stanovili na 1,95583 leva za euro.

„Výmena je pre verejnosť bez poplatkov a realizuje sa len v hotovosti. Maximálny limit na výmenu bol určený vo výške 2000 leva na osobu/transakciu na deň,“ priblížila NBS. Výmena je v centrálnej banke možná len v prípade predloženia bankoviek oprávnených na výmenu a po predložení originálov alebo úradne overených kópií identifikačných dokladov.

Bulharský lev, levy
Zdroj: pixnio.com / Bicanski, CC0
