Natália Mišániová
dnes 2. marca 2026 o 15:47
Čas čítania 1:17

Primátor Vallo a župan Droba idú opäť do volieb. Štvorkoalícia potvrdila spoločnú kandidatúru

Primátor Vallo a župan Droba idú opäť do volieb. Štvorkoalícia potvrdila spoločnú kandidatúru
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Vallo hovorí o pokračovaní rozbehnutých projektov a dôraze na bezpečnosť či dopravu, Droba chce ďalej budovať kraj ako silný región.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo v pondelok (2.marca) oficiálne oznámil svoju opätovnú kandidatúru. Na post kandiduje tretíkrát, obhajovať funkciu tak bude už druhýkrát. Rovnako po tretíkrát bude na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) kandidovať terajší šéf kraja Juraj Droba. Obaja sú kandidátmi štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Oznámili to na spoločnej tlačovej konferencii.

„Zamiloval som sa do niečoho, čomu hovoríme verejná služba. Baví ma a napĺňa ma robiť život lepším,“ skonštatoval Vallo zopakujúc, že jeho tím má dostatok energie a dobrých nápadov.
Za osem rokov sa podľa neho podarilo veľmi veľa vecí.

Zobraziť galériu
(4)

Volebný program plánuje ešte len plánuje predstaviť 

Hovoril o transparentných a fungujúcich mestských podnikoch, množstve investícií, ale zároveň o znižovaní dlhu hlavného mesta, o čerpaní eurofondov, pri ktorých je Bratislava premiantom, rovnako tak dopravných projektoch. Zdôraznil, že prioritou zostáva naďalej aj bezpečnosť. Volebný program ešte plánuje predstaviť, spomenul však projekt električky do Borov či Plató Staromestská.

Bojovať nie proti niekomu, ale za obyvateľov Bratislavského kraja chce naďalej aj súčasný šéf kraja Juraj Droba. Svoju opätovnú kandidatúru označuje za oficiálny záväzok. „Za posledných osem rokov sme makali,“ poznamenal Droba spomínajúc projekty v oblasti školstva, dopravy či kultúry. Baví ho podľa vlastných slov budovať spoločne kvalitný domov pre všetkých.

Na post primátora ohlásilo kandidatúru viacero kandidátov

Ambíciou je vytvoriť z Bratislavy a Bratislavského kraja hub pre zvyšok Slovenska. Avizuje, že volebný program na ďalšie štyri roky plánuje predstaviť neskôr. Na post šéfa Bratislavy už ohlásili kandidatúru aj bratislavský mestský i krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj) a dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý svoju kandidatúru zatiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil.

O post predsedníčky BSK sa bude uchádzať aj Zuzana Krajčovičová, ktorá je kandidátkou mimoparlamentnej strany Právo na pravdu.

Prečítaj si náš rozhovor s primátorom Matúšom Vallom, v ktorom otvorene hovorí o parkovaní, verejnej doprave aj bezpečnosti v Bratislave a vysvetľuje, ako chce mesto spraviť dostupnejším a príjemnejším pre ľudí.
Matúš Vallo
Zdroj: Marek Velček
Domov
Zdieľať
Diskusia