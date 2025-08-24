Polícia vyhlásila pátranie po 16-ročnej Zoji Snovákovej z Dolného Kubína.
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnej 16-ročnej Zoji Snovákovej z Dolného Kubína.
- Nezvestná je vysoká 180 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhé hnedé vlasy a modré oči. Nad hornou perou má materské znamienko.
- Oblečenú má bielu mikinu so zipsom a obrázkom holubice na chrbte, slaboružové nohavice a obuté biele tenisky.
Citát: „Menovaná je nezvestná od 23. augusta, keď bola naposledy videná o 11.45 h na námestí v Dolnom Kubíne, odkiaľ odišla na neznáme miesto. Mobilný telefón pri sebe nemá. Jej súčasný pohyb a pobyt nie je známy,“ priblížila polícia.
Širší kontext: Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na profile polície na sociálnej sieti.
