Cestovanie vlakom je v Európe často drahšie ako lietanie.
- Cestovanie vlakom medzi európskymi mestami je často drahšie ako lietanie, a to aj napriek tomu, že je šetrnejšie ku klíme. Vyplýva to zo štúdie environmentálnej skupiny Greenpeace.
- Environmentálna skupina porovnala ceny lístkov na 142 trasách, vnútroštátnych aj cezhraničných, s dĺžkou do 1 500 kilometrov. Na 66 trasách, čo predstavuje takmer 47 %, bola železnica drahšia ako lietanie.
- Letecká doprava bola lacnejšia na 54 zo 109 skúmaných cezhraničných trasách. Pri zahrnutí 33 vnútroštátnych trás zostala železnica lacnejšou možnosťou až v 46,5 % všetkých prípadov, zatiaľ čo na 7 % trás boli ceny podobné, uviedla Greenpeace.
Širší kontext: Skupina vyzvala na vyššie dane z letov a lepšie podmienky pre cestujúcich vo vlaku. Dopravná expertka Greenpeace Lena Donatová označila za nespravodlivé, že dlhšie cesty vlakom sú drahé, zatiaľ čo lety sú výrazne dotované prostredníctvom daňových úľav.
„Cestovanie vlakom je šetrnejšie ku klíme, a preto by malo byť vždy lacnejšie ako lietanie,“ povedala.
Analýza nezahŕňala náklady na batožinu, ktoré si letecké spoločnosti často účtujú, ani rodinné zľavy, ktoré niekedy ponúkajú železniční dopravcovia.
V porovnaní s podobným prieskumom v roku 2023 získala železničná doprava na sile, pričom na 41 % porovnateľných trás boli vlaky tento raz lacnejšie ako lietadlá, čo je nárast z 27 % spred dvoch rokov.
