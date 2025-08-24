Juraj Blanár kritizoval ukrajinské útoky na ropovod Družba, ktoré podľa neho ohrozujú aj ukrajinské záujmy.
- Juraj Blanár v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24 povedal, že Rusko má záujem ukončiť vojnu, pretože to tvrdí Vladimir Putin.
- Rokovanie medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom na Aljaške označil za „kľúčové“.
- Blanár telefonoval s ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom o útokoch na ropovod Družba, cez ktorý prúdi ruská ropa. Blanár mu podľa vlastných slov vysvetlil, že takéto akcie „neprospievajú ani ukrajinským záujmom“.
- Zároveň sa vyjadril, že chápe list maďarského premiéra Viktora Orbána adresovaný Donaldovi Trumpovi, v ktorom sa sťažoval na ukrajinské útoky ohrozujúce ropné dodávky do Maďarska a Slovenska. „Táto infraštruktúra je pre nás veľmi dôležitá,“ povedal minister zahraničia o ropovode Družba.
Širší kontext: Blanár tiež nechcel povedať, či vláda odvolá splnomocnenca Petra Kotlára. Reagoval na výsledky Slovenskej akadémie vied, ktorá vyvrátila Kotlárove tvrdenia o nebezpečných množstvách DNA vo vakcínach proti covidu. Blanár kritizoval ironický komentár SAV na sociálnej sieti, kde sa ospravedlnila, že „nie je kukurica“.
Tento satirický komentár SAV zdieľala aj stránka Zomri. „V tomto prípade to nebolo korektné a adekvátne. Dokonca si vtipkovať v spoločnosti stránky Zomri,“ reagoval v relácii Blanár na margo statusu SAV.
