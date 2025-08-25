Niektoré domácnosti spaľovaním zakázaných druhov palív spôsobujú veľké znečistenie.
V minulosti sme ťa informovali, že na Slovensku začal minulý rok platiť nový zákon o ochrane ovzdušia. Ten sa zameriava na znečistenie produkované priemyselnými podnikmi a domácnosťami pri vykurovaní. Jeho cieľom je riešiť problémy so znečistením efektívnejšie.
Zákon hovorí o tom, že v zariadeniach s tepelným príkonom do 0,3 MW nemožno spaľovať napríklad uhoľné kaly a prach, hnedé uhlie energetické či preplástky a druhotné palivá. V zozname sa nachádzajú aj tuhé druhotné palivá z odpadového dreva, ktoré musia spĺňať kvalitatívne požiadavky príslušnej vyhlášky. Domácnosti môžu spaľovať biopalivá a obnoviteľné plyny.
Zákon umožňuje aj vstup kontrolórov do bytovej jednotky. Nahlásené problematické podniky a domácnosti budú riešiť priamo obce. Na podnet obce osobnú kontrolu vykoná Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo poverená odborne spôsobilá osoba. Ich úlohou je skontrolovať stav spaľovacieho zariadenia a v prípade podozrenia odobrať vzorky. Pred vstupom do obydlia musí poverená osoba predložiť poverenie alebo preukaz.
V prípade, že inšpekcia zistí spaľovanie zakázaných palív, môže príslušnej osobe uložiť pokutu vo výške od 500 eur do 5 000 eur.
