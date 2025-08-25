Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
redakcia
dnes 25. augusta 2025 o 6:43
Čas čítania 0:41

Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5 000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5 000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Zdroj: Unsplash/Markus Spiske, Pexels

Niektoré domácnosti spaľovaním zakázaných druhov palív spôsobujú veľké znečistenie.

V minulosti sme ťa informovali, že na Slovensku začal minulý rok platiť nový zákon o ochrane ovzdušia. Ten sa zameriava na znečistenie produkované priemyselnými podnikmi a domácnosťami pri vykurovaní. Jeho cieľom je riešiť problémy so znečistením efektívnejšie.

 Zákon hovorí o tom, že v zariadeniach s tepelným príkonom do 0,3 MW nemožno spaľovať napríklad uhoľné kaly a prach, hnedé uhlie energetické či preplástky a druhotné palivá. V zozname sa nachádzajú aj tuhé druhotné palivá z odpadového dreva, ktoré musia spĺňať kvalitatívne požiadavky príslušnej vyhlášky. Domácnosti môžu spaľovať biopalivá a obnoviteľné plyny.

Zákon umožňuje aj vstup kontrolórov do bytovej jednotky. Nahlásené problematické podniky a domácnosti budú riešiť priamo obce. Na podnet obce osobnú kontrolu vykoná Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo poverená odborne spôsobilá osoba. Ich úlohou je skontrolovať stav spaľovacieho zariadenia a v prípade podozrenia odobrať vzorky. Pred vstupom do obydlia musí poverená osoba predložiť poverenie alebo preukaz.

V prípade, že inšpekcia zistí spaľovanie zakázaných palív, môže príslušnej osobe uložiť pokutu vo výške od 500 eur do 5 000 eur. 

Prečítaj si aj tieto články:

radiator, kurenie
Zdroj: PxHere
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Unsplash/Markus Spiske, Pexels
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 14:19
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
pred 2 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
pred 3 dňami
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
včera o 17:21
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
19. 8. 2025 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 18:09
MAPA: O pár hodín príde mráz. SHMÚ vydal výstrahy vo viacerých častiach Slovenska
MAPA: O pár hodín príde mráz. SHMÚ vydal výstrahy vo viacerých častiach Slovenska
pred 3 dňami
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 2 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
včera o 17:21
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
pred 2 dňami
Tohtoročná zima bude poriadne tuhá. Priprav sa na poriadne mrazy, môže za to anomália
Tohtoročná zima bude poriadne tuhá. Priprav sa na poriadne mrazy, môže za to anomália
19. 8. 2025 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 14:19
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
19. 8. 2025 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred 3 dňami
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 2 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
19. 8. 2025 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
18. 8. 2025 7:05
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
18. 8. 2025 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Lifestyle news
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišli ľudia z celého Slovenska včera o 15:00
Ďalšie klubové MS sa uskutočnia v lete 2029. Katar vypadol z hry včera o 13:09
K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO včera o 11:25
Obaja bratia Menendezovci ostávajú za mrežami. Súd zamietol aj Lyleovo prepustenie pred 2 dňami
Gastro ikona Zdeněk Pohlreich chystá svoju vlastnú kuchársku šou. Vysielať ju bude na YouTube pred 2 dňami
Známa česká influencerka Nykki prehovorila o zväčšení pŕs. Na Instagrame prezradila detaily operácie pred 2 dňami
Muskova AI zverejnila státisíce súkromných chatov. Ľudia hľadali návody na výrobu drog či spáchanie atentátu pred 3 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“ pred 3 dňami
Separ čelí kritike. Tvrdil, že v západnej Európe je fašizmus, no na Slovensku sa cez peniaze a kontakty dá všetko pred 3 dňami
Umelá inteligencia na skúškach? Dánsko ju študentom dovolí používať pred 3 dňami
Slovensko Všetko
Tragédia v Petržalke: Cyklista neprežil zrážku s električkou
včera o 15:51
Tragédia v Petržalke: Cyklista neprežil zrážku s električkou
Cyklista zahynul po zrážke s električkou v Petržalke.
MAPA: O pár hodín príde mráz. SHMÚ vydal výstrahy vo viacerých častiach Slovenska
včera o 18:09
MAPA: O pár hodín príde mráz. SHMÚ vydal výstrahy vo viacerých častiach Slovenska
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
včera o 14:19
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
Erik Kaliňák bráni Bombica. Pripustil jeho slová o tom, že je obeťou „sionistov“
včera o 16:39
Erik Kaliňák bráni Bombica. Pripustil jeho slová o tom, že je obeťou „sionistov“
Bory Mall sa predáva. Od Penty ho kupujú Česi, hovorí sa o stovkách miliónov eur
pred 2 dňami
Bory Mall sa predáva. Od Penty ho kupujú Česi, hovorí sa o stovkách miliónov eur
Polícia pátra po 16-ročnej Zoji z Oravy. Naposledy ju videli na námestí v Dolnom Kubíne
včera o 13:32
Polícia pátra po 16-ročnej Zoji z Oravy. Naposledy ju videli na námestí v Dolnom Kubíne
Zahraničie Všetko
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
včera o 17:21
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
pred 3 dňami
Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba
pred 2 dňami
Turistka zaplatila taxikárovi v Chorvátsku 1 506 eur za cestu, ktorá trvala len pár minút
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
pred 3 dňami
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
pred 4 dňami
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia