Prídavok na dieťa a jeho príplatok pomáhajú rodinám pokryť náklady na výchovu a školské potreby.
Príplatok k prídavku na dieťa je sociálna podpora, ktorou štát dopĺňa základný prídavok v prípadoch, keď si rodič nemôže uplatniť daňový bonus. Prídavok samotný slúži na zmiernenie nákladov spojených s výchovou, stravou a čiastočne aj školskými potrebami, informuje o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom webe.
Nárok naň majú rodičia alebo osoby, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti, spravidla do dovŕšenia 25 rokov, pokiaľ dieťa pokračuje v dennom štúdiu. O príplatok môže požiadať rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorá má dieťa právoplatne zverené do náhradnej starostlivosti. Ak na prídavok spĺňa podmienky viac osôb, príplatok sa prizná tej, ktorá už prídavok poberá.
Príplatok je poskytovaný, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky na prídavok a súčasne poberá starobný, predčasný starobný, výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok pri poklese pracovnej schopnosti nad 70 %. Rovnaké pravidlá platia aj pre osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo poberajú podobný dôchodok zo zahraničia.
Mesačná výška prídavku na dieťa je 60 eur, k čomu sa pridáva príplatok vo výške 30 eur. Spolu môže oprávnená osoba získať 90 eur mesačne na jedno dieťa.