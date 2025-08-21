Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 21. augusta 2025 o 10:59
Čas čítania 0:39

Mešká ti vlak alebo nejde celou trasou? Zisti, aké máš nároky

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Mešká ti vlak alebo nejde celou trasou? Zisti, aké máš nároky
Zdroj: Facebook/ZSSK

Vždy si vyžiadaj potvrdenie o meškaní alebo zrušení vlaku.

Ak vlak mešká 15 a viac minút, ide len po časť trasy alebo je úplne zrušený, máš niekoľko práv. Vždy je dôležité vyžiadať si potvrdenie o meškaní alebo zrušení vlaku – buď v pokladnici, alebo priamo u vlakvedúceho, informuje ZSSK na svojom webe. Ak sa rozhodneš necestovať, lístok môžeš vrátiť a dostaneš späť zaplatené cestovné za neprecestovanú časť bez sankcie.

Ak chceš pokračovať v ceste, spoločnosť ťa prepraví rovnakým vlakom alebo vlakom vyššieho druhu bez doplatku. V prípade rozhodnutia vrátiť sa späť ťa dopraví do nástupnej stanice a vráti celé cestovné.

Pri meškaní vlakov EC alebo SC nad 60 minút sa vracia príplatok (pri SC 2 €). Pri zrušení alebo meškaní vlaku sa hľadá vhodné riešenie, ktoré má prednosť pred individuálnymi požiadavkami cestujúceho.

Ak nie je možné pokračovať plánovanou cestou do 100 minút od odchodu vlaku, cestujúci má právo využiť iný verejný dopravný prostriedok a náklady mu budú preplatené. Nárok na náhradu škody si treba uplatniť do 12 mesiacov od platnosti cestovného lístka.

21. augusta 2025 o 8:17 Čas čítania 0:20 Slovensko dnes čaká daždivý deň. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pre celé územie Slovensko dnes čaká daždivý deň. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pre celé územie
21. augusta 2025 o 6:42 Čas čítania 0:45 AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
21. augusta 2025 o 7:27 Čas čítania 0:29 Tragédia v okrese Galanta: 10-ročné dievča zomrelo po páde zo štvorkolky Tragédia v okrese Galanta: 10-ročné dievča zomrelo po páde zo štvorkolky
Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Zdroj: Facebook/ZSSK
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova Vlaky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Facebook/ZSSK
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 06:42
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
pred hodinou
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
pred 2 hodinami
Rodičia na Slovensku môžu dostať štedrý príspevok. Majú nárok na takmer 1 000 eur
Rodičia na Slovensku môžu dostať štedrý príspevok. Majú nárok na takmer 1 000 eur
pred 2 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 15:34
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
pred 3 dňami
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
pred 2 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 11:44
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
pred 2 dňami
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
včera o 15:34
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
dnes o 06:42
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
pred 3 dňami
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
pred 2 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
16. 8. 2025 9:51
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
pred 2 dňami
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
pred 3 dňami
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Lifestyle news
Influencerov počas obedu zrazilo auto, ktoré preletelo cez okno reštaurácie. Celý incident natočili na video pred 9 minútami
Netflix ukázal prvé zábery z nakrúcania novej Emily in Paris. Piata séria vyjde už onedlho pred 58 minútami
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj študent z Etiópie pred hodinou
Spotify prichádza s novinkou: umožní používateľom pridať vlastné prechody medzi skladbami pred 2 hodinami
Čína vyvíja robota, ktorý bude schopný donosiť a porodiť dieťa. Môže to zmeniť budúcnosť pôrodu včera o 19:18
Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom včera o 18:26
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov včera o 18:00
Los Emil už Slovensko opustil. Najnovšie ho spozorovali v Rakúsku včera o 17:32
Hrdinský pes pomáhal pri zásahu v Trnave: Polícia odhalila krádež vďaka štvornohému pomocníkovi včera o 16:46
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
dnes o 06:42
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
Záborská sa počas politickej kariéry venovala okrem iného zdravotníctvu.
Tragédia v okrese Galanta: 10-ročné dievča zomrelo po páde zo štvorkolky
pred 3 hodinami
Tragédia v okrese Galanta: 10-ročné dievča zomrelo po páde zo štvorkolky
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
včera o 15:34
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
V Nízkych Tatrách zaútočil medveď na cyklistu. Muž utrpel viaceré tržné zranenia
včera o 16:19
V Nízkych Tatrách zaútočil medveď na cyklistu. Muž utrpel viaceré tržné zranenia
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
dnes o 06:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Slovensko o niekoľko hodín zasiahnu búrky. Pršať by malo celý deň (+mapa)
včera o 18:58
Slovensko o niekoľko hodín zasiahnu búrky. Pršať by malo celý deň (+mapa)
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Zahraničie Všetko
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
pred hodinou
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
pred 58 minútami
Zelenskyj si určil presné podmienky: Stretnutie s Putinom bude možné až po potvrdení bezpečnostných záruk
včera o 19:23
AKTUÁLNE: Izrael spustil inváziu do mesta Gaza
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
dnes o 06:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Invázia vojsk Varšavskej zmluvy nebola len brutálnym vojenským zásahom – odhaľuje aj prekvapivú vynaliezavosť odporu, odvahu novinárov a fotografov, ako aj zákernosť propagandy, ktorá sa snažila manipulovať verejnosť.
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
pred 2 dňami
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
pred 2 dňami
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
15. 8. 2025 13:15
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
14. 8. 2025 14:40
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia