Vek odchodu do dôchodku sa na Slovensku stále zvyšuje.
- Dôchodkový vek na Slovensku pre osoby narodené po roku 1966 závisí od strednej dĺžky dožitia, čo znamená, že sa bude zvyšovať podľa toho, ako sa predlžuje život. Tento systém sa vzťahuje aj na počet detí, ktoré človek vychoval, píše portál Oranžová obálka.
- Súčasný dôchodkový systém je založený na priebežnom financovaní (tzv. PAYG), kde dnešní prispievatelia financujú dôchodky súčasných dôchodcov. V budúcnosti však klesajúci počet prispievateľov môže spôsobiť problémy.
- Reforma z roku 2022 opätovne zaviedla naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia, čo má zlepšiť udržateľnosť systému. V minulosti tento systém už existoval, ale bol pozastavený.
Širší kontext: Dôchodkový systém čelí viacerým výzvam. Jednou z nich je aj starnutie populácie. Problém môže vyriešiť naviazanie dôchodkového veku na dĺžku života. Samotná úprava veku nestačí na zvládnutie demografických zmien. Systém sa spolieha na to, že bude dostatok prispievateľov, čo je pri klesajúcom počte pracujúcich neisté.
|Rok narodenia poistenca
|Odchod do dôchodku
|1967 – 1969
|64
|1970 – 1976
|65
|1977 – 1983
|66
|1984 – 1991
|67
|1992 – 2000
|68
|2001 – 2009
|69
|2010 – 2019
|70
|2020 – 2032
|71
