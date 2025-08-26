Kategórie
dnes 26. augusta 2025 o 12:19
Čas čítania 0:43

Kedy pôjdete do dôchodku? Prehľad Slovákov, ktorí budú pracovať aj po sedemdesiatke (TABUĽKA)

Kedy pôjdete do dôchodku? Prehľad Slovákov, ktorí budú pracovať aj po sedemdesiatke (TABUĽKA)

Vek odchodu do dôchodku sa na Slovensku stále zvyšuje.

  • Dôchodkový vek na Slovensku pre osoby narodené po roku 1966 závisí od strednej dĺžky dožitia, čo znamená, že sa bude zvyšovať podľa toho, ako sa predlžuje život. Tento systém sa vzťahuje aj na počet detí, ktoré človek vychoval, píše portál Oranžová obálka.
  • Súčasný dôchodkový systém je založený na priebežnom financovaní (tzv. PAYG), kde dnešní prispievatelia financujú dôchodky súčasných dôchodcov. V budúcnosti však klesajúci počet prispievateľov môže spôsobiť problémy.
  • Reforma z roku 2022 opätovne zaviedla naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia, čo má zlepšiť udržateľnosť systému. V minulosti tento systém už existoval, ale bol pozastavený.

Širší kontext: Dôchodkový systém čelí viacerým výzvam. Jednou z nich je aj starnutie populácie. Problém môže vyriešiť naviazanie dôchodkového veku na dĺžku života. Samotná úprava veku nestačí na zvládnutie demografických zmien. Systém sa spolieha na to, že bude dostatok prispievateľov, čo je pri klesajúcom počte pracujúcich neisté.

Rok narodenia poistenca Odchod do dôchodku
1967 – 1969 64
1970 – 1976 65
1977 – 1983 66
1984 – 1991 67
1992 – 2000 68
2001 – 2009 69
2010 – 2019 70
2020 – 2032 71

Ilustračné zábery.
Ilustračné zábery. Zdroj: TASR/Milan Kapusta
Náhľadový obrázok: TASR/Milan Kapusta
