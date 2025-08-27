Kategórie
redakcia
dnes 27. augusta 2025 o 19:53
Čas čítania 0:27

Bojíš sa, že máš dlhy či exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál

Kategória:
Slovensko
Bojíš sa, že máš dlhy či exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
Zdroj: TASR

To, či sa nachádzaš v zozname dlžníkov, si môžeš veľmi ľahko zistiť.

Slováci si môžu pozrieť zoznam dlžníkov na webovom portáli Ministerstva spravodlivosti SR. Ten čerpá informácie z Centrálnej databázy súdneho manažmentu. V databáze sú všetky exekúcie od 1. apríla 2017. V zozname dlžníkov však nie sú tí, ktorí majú dlhy voči Sociálnej poisťovni.

Register je úplne zdarma a nie je v ňom potrebná ani registrácia. Fyzické osoby musia na skontrolovanie vyplniť meno a priezvisko. Okrem toho vyplnia dátum narodenia alebo rodné číslo.

Právnickým osobám stačí na dohľadanie exekúcie vyplniť IČO. To, či je v registri poverenie na vykonanie exekúcie, si môžeš skontrolovať tu. Staršie exekúcie spred roka 2017 môžeš nájsť v Centrálnom registri exekúcií za poplatok.

Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR
Domov
Zdieľať
Diskusia