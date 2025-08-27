Podvodníci pripravili seniorku o 30-tisíc eur. Polícia hľadá podozrivú osobu.
- Vo Vranove nad Topľou rieši polícia vážny prípad podvodu. V utorok 26. augusta krátko pred obedom kontaktovali 78-ročnú ženu neznáme osoby.
- Muž sa vydával za pracovníka pošty a neskôr sa jej ozvala žena, ktorá sa predstavila ako policajtka.
- Pod zámienkou pripravovanej „policajnej akcie“ presvedčili seniorku, aby odložila 30-tisíc eur na ulici na údajne bezpečné miesto.
Širší kontext: Okresný vyšetrovateľ vo Vranove nad Topľou začal trestné stíhanie pre zločin podvodu. Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení osoby na zverejnenej fotografii. Informácie môžu občania nahlásiť na čísle 158, na najbližšom policajnom oddelení alebo aj prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnej facebookovej stránke polície.
Policajti zároveň apelujú na seniorov, aby boli mimoriadne obozretní. Nemali by poskytovať osobné údaje cudzím osobám a v prípade pochybností sa odporúča poradiť sa s blízkymi alebo ihneď kontaktovať políciu na linke 158.
Prečítaj si aj tieto články:
27. augusta 2025 o 11:03 Čas čítania 0:37 Dobrá správa pre vodičov: Pri Bratislave dokončia dôležitú križovatku, ktorá odľahčí D1
27. augusta 2025 o 9:39 Čas čítania 0:37 Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h