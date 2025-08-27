Treba si dať pozor vo viacerých okresoch.
Meteorológovia upozorňujú, že na severe Slovenska hrozí víchrica. Vietor na horách treba podľa SHMÚ očakávať v okresoch Poprad, Brezno, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Žilina, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť miestami rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornili meteorológovia. Výstrahy platia od štvrtka 28. 9.00 h do 29. augusta 12.00 h.
Výstrahy platia aj pred teplom
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na štvrtok a piatok výstrahy pred vysokými teplotami. Najvážnejšia situácia sa očakáva v južných okresoch, kde platia žlté výstrahy 1. stupňa.
Horúčavy zasiahnu časť Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického krajov. Najväčšie teploty by mali prísť v popoludňajších hodinách, približne od 14.00 h do 18.00 h. V týchto oblastiach môže teplota vystúpiť až na 34 °C, čo predstavuje zvýšené riziko pre zdravie.
