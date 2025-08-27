Kategórie
Natália Mišániová
dnes 27. augusta 2025 o 5:46
Čas čítania 0:37

Aplikácia eDoklady prichádza s novinkou: Preukázať sa občianskym preukazom v mobile môžete už v septembrových voľbách

Slovensko
Aplikácia eDoklady prichádza s novinkou: Preukázať sa občianskym preukazom v mobile môžete už v septembrových voľbách
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Aplikáciu eDoklady a eIdentita si od apríla 2025 stiahlo už takmer 280-tisíc používateľov.

Pri doplňujúcich voľbách 6. septembra 2025, napríklad aj v bratislavskej Petržalke, sa budú môcť voliči preukázať občianskym preukazom v mobile. Novú funkcionalitu aplikácie eDoklady predstavil štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.

Aplikácia umožní bezpečnú výmenu digitálnych dokladov medzi dvomi osobami, a to nielen pri kontakte s políciou, ako tomu bolo doteraz. Používateľ si môže zvoliť, či umožní iba dočasné overenie, alebo aj stiahnutie digitálnej kópie dokladu. Overenie prebieha anonymne, čím sa znižuje riziko zneužitia.

Slovensko patrí medzi prvé krajiny EÚ s eDokladmi 

Digitálne doklady tak nájdu uplatnenie aj pri podpise zmlúv, vybavovaní formalít na úradoch či pri cestovaní. Slovensko sa spustením eDokladov zaradilo medzi prvé krajiny, ktoré zavádzajú Európsku peňaženku digitálnej identity, ktorú musia všetky štáty EÚ implementovať do roku 2027.

Aplikáciu eDoklady a eIdentita si od apríla 2025 stiahlo už takmer 280-tisíc používateľov, ktorí ju využili vyše 700-tisíckrát. Ministerstvo zároveň rokuje s úradmi, bankami či firmami o čo najširšom zapojení digitálnych dokladov do praxe.

edoklady
Zdroj: TASR/František Iván
Súvisiace témy:
Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/František Iván
