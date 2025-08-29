Kategórie
dnes 29. augusta 2025 o 14:11
Čas čítania 0:50

Premiér Fico na oslavách SNP obhajoval svoju májovú návštevu Moskvy. Podľa neho bola správna

Kategória:
Slovensko
Premiér Fico na oslavách SNP obhajoval svoju májovú návštevu Moskvy. Podľa neho bola správna
Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Pripomenul, že Slovensko nezabúda, odkiaľ prišla sloboda, a ocenil obete národov bývalého Sovietskeho zväzu.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) označil svoju minuloročnú návštevu Moskvy, kde vzdal úctu Červenej armáde za správne rozhodnutie, a zároveň pripomenul, že si obete vojny uctil aj vo Francúzsku.

Vyhlásil tiež, že fašizmus ani nacizmus neboli po druhej svetovej vojne potlačené či potrestané, iba sa počas studenej vojny skryli. Aj preto sa podľa neho dnes znovu objavujú témy možného konfliktu medzi Východom a Západom. Zdôraznil, že Slovensko bude naďalej presadzovať mierovú politiku založenú na dodržiavaní medzinárodného práva. Odkaz SNP označil za slovenský, veľkolepý a suverénny.

Fico upozornil na ľahkovážne diskusie o „porciovaní“ Ruskej federácie či spochybňovanie výsledkov druhej svetovej vojny. Pripomenul, že Slovensko nezabúda, odkiaľ prišla sloboda, a ocenil obrovské obete národov bývalého Sovietskeho zväzu. 

Premiér avizoval, že 1. septembra odcestuje do Číny na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny, kde sa plánuje stretnúť s viacerými štátnikmi. Zdôraznil, že zahraničná politika jeho vlády bude slovenská a suverénna: „Nikto mi nebude hovoriť, kam mám ísť a kam nie.“

Zároveň informoval, že Slovensko posiela do Gazy humanitárnu pomoc – 6,2 tony základných potravín. Tie sa momentálne nachádzajú na letisku v Jordánsku a budú doručené na územie Gazy prostredníctvom padákov. „Chceme ukázať, kde je naše miesto a čo si o tom myslíme,“ dodal Fico.

29. augusta 2025 o 12:13
29. augusta 2025 o 11:36
29. augusta 2025 o 10:28
SNP, Robert Fico
Zdroj: TASR/ Ján Krošlák
