TASR
dnes 29. augusta 2025 o 11:36
Čas čítania 0:52

Školská taška by nemala vážiť viac ako 10 percent hmotnosti dieťaťa, radia odborníci

Kategória:
Slovensko
Školská taška by nemala vážiť viac ako 10 percent hmotnosti dieťaťa, radia odborníci
Zdroj: TASR – Radovan Stoklasa

Príliš ťažké tašky môžu viesť k preťaženiu chrbtice, stuhnutiu svalov a rozvoju nesprávneho držania tela.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča, aby hmotnosť plnej školskej tašky nepresiahla desať percent telesnej hmotnosti dieťaťa. Taška by mala zabezpečovať stabilitu dieťaťa, kopírovať tvar chrbtice a byť vyrobená z kvalitných a zdraviu neškodných materiálov.

Popruhy musia byť nastaviteľné, dostatočne široké a musia rovnomerne rozkladať váhu na obe plecia. Mäkký materiál zabráni tlačeniu do kľúčnych kostí a zadná časť tašky by mala byť mäkko vystužená bez ostrých hrán.

ÚVZ stanovuje odporúčané maximálne hmotnosti podľa ročníkov: pre prvákov a druhákov do 2,5 kg, pre tretiakov a štvrtákov do 3,5 kg, pre piatakov a šiestakov do 4,5 kg a pre starších žiakov druhého stupňa do 5 kg. Ide o odporúčania, nie právne záväzné limity.

Ťažká taška môže spôsobiť zdravotné komplikácie

Príliš ťažká taška môže preťažovať chrbticu, spôsobiť stuhnutie svalov a prispieť k vzniku chybného držania tela alebo skoliózy. Rodičia by mali kontrolovať, aby deti nenosili zbytočnosti a do tašky dávali len potrebné učebnice, zošity, peračník a desiatu. Výrazne ľahšia môže byť aj taška pri nahradení tvrdých dosiek plastovými alebo pri nosení poloplných fliaš s vodou.

Správne nosenie tašky je rovnako dôležité – mala by byť umiestnená v strede chrbta a nie príliš hlboko. ÚVZ tiež odporúča dohodnúť sa so školou, aby si deti mohli časť učebníc a pomôcok nechávať v triede a nemuseli ich nosiť každý deň.

29. augusta 2025 o 10:19 Čas čítania 0:32 VIDEO: Počas nácviku leteckej šou v Poľsku havarovala stíhačka F-16. Pilot pri nehode zahynul VIDEO: Počas nácviku leteckej šou v Poľsku havarovala stíhačka F-16. Pilot pri nehode zahynul
29. augusta 2025 o 10:28 Čas čítania 0:55 Muž zabil dve deti a zranil 18 osôb. Strelec v Minnesote mal nenávistné motívy a zbožňoval masových vrahov Muž zabil dve deti a zranil 18 osôb. Strelec v Minnesote mal nenávistné motívy a zbožňoval masových vrahov
29. augusta 2025 o 9:03 Čas čítania 0:22 Nepoučiteľný zlodej ukradol dve vozidlá za dva dni. Neodradila ho ani spolujazdkyňa, ktorá stihla vyskočiť počas jazdy Nepoučiteľný zlodej ukradol dve vozidlá za dva dni. Neodradila ho ani spolujazdkyňa, ktorá stihla vyskočiť počas jazdy
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/František Iván
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Unsplash/Vitolda Klein
