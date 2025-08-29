Príliš ťažké tašky môžu viesť k preťaženiu chrbtice, stuhnutiu svalov a rozvoju nesprávneho držania tela.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča, aby hmotnosť plnej školskej tašky nepresiahla desať percent telesnej hmotnosti dieťaťa. Taška by mala zabezpečovať stabilitu dieťaťa, kopírovať tvar chrbtice a byť vyrobená z kvalitných a zdraviu neškodných materiálov.
Popruhy musia byť nastaviteľné, dostatočne široké a musia rovnomerne rozkladať váhu na obe plecia. Mäkký materiál zabráni tlačeniu do kľúčnych kostí a zadná časť tašky by mala byť mäkko vystužená bez ostrých hrán.
ÚVZ stanovuje odporúčané maximálne hmotnosti podľa ročníkov: pre prvákov a druhákov do 2,5 kg, pre tretiakov a štvrtákov do 3,5 kg, pre piatakov a šiestakov do 4,5 kg a pre starších žiakov druhého stupňa do 5 kg. Ide o odporúčania, nie právne záväzné limity.
Ťažká taška môže spôsobiť zdravotné komplikácie
Príliš ťažká taška môže preťažovať chrbticu, spôsobiť stuhnutie svalov a prispieť k vzniku chybného držania tela alebo skoliózy. Rodičia by mali kontrolovať, aby deti nenosili zbytočnosti a do tašky dávali len potrebné učebnice, zošity, peračník a desiatu. Výrazne ľahšia môže byť aj taška pri nahradení tvrdých dosiek plastovými alebo pri nosení poloplných fliaš s vodou.
Správne nosenie tašky je rovnako dôležité – mala by byť umiestnená v strede chrbta a nie príliš hlboko. ÚVZ tiež odporúča dohodnúť sa so školou, aby si deti mohli časť učebníc a pomôcok nechávať v triede a nemuseli ich nosiť každý deň.