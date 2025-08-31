Deň Ústavy už nie je dňom pracovného pokoja.
- Od roku 2024 sa 1. september síce naďalej považuje za štátny sviatok, no už nie za deň pracovného pokoja.
- Znamená to, že zamestnanci pôjdu do práce podľa bežného rozvrhu a stratia nárok na príplatky za prácu počas sviatku.
- Národný inšpektorát práce upozorňuje, že ak sviatok nie je zároveň dňom pracovného pokoja, zamestnancom sa mzda nijako nezvyšuje. Za prácu 1. septembra tak nedostanú žiadne mzdové zvýhodnenie, informuje Pravda.
Širší kontext: Pre porovnanie, za prácu vo sviatok mimo pracovného pomeru je inak bežný príplatok vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy. To všetko však v prípade Dňa Ústavy neplatí. Zamestnanec odpracuje deň ako každý iný bez nároku na sviatočné príplatky. Tento rok pripadne 1. september na pondelok a preto ľudia ktorí pracujú od pondelka do piatka nastúpia do práce štandardne.
