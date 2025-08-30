Počasie cez víkend bude ovplyvňovať studený front, ktorý môže priniesť zrážky.
Cez víkend bude počasie na Slovensku ovplyvňovať studený front. Ojedinele môže priniesť výdatnejšie zrážky na úrovni okolo 50 milimetrov. Najvyššia pravdepodobnosť je na strednom Slovensku, najmä v Banskobystrickom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Meteorológovia v piatok informovali, že pred studeným frontom, ktorý postupoval cez Česko a Rakúsko ďalej na východ, prúdil na naše územie od juhozápadu veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. V najteplejších lokalitách na juhu teploty atakovali 35 stupňov Celzia, tropickú tridsiatku ojedinele zaznamenali aj na severe Slovenska.
Pred samotným frontom sa podľa SHMÚ v oblasti severného Jadranu, Slovinska a juhozápadného Maďarska vytvorilo zrážkové pásmo, ktoré v noci postúpilo aj nad naše územie. Lokálne sa v ňom už v piatok večer objavili búrky, zatiaľ bez nebezpečných sprievodných javov okrem bleskov.
