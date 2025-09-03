Dvaja vodiči utrpeli zranenia, záchranári previezli do nemocnice na ošetrenie.
Dnes ráno došlo na diaľnici D1 medzi Piešťanmi a Hornou Stredou k vážnej dopravnej nehode troch kamiónov. Prvá vodička musela kvôli technickej poruche zastaviť nákladné vozidlo v odstavnom pruhu. Druhý kamión do prvého narazil zozadu z doposiaľ nezistených príčin. Tretí vodič, ktorý sa snažil zrážke vyhnúť, cisternou zachytil druhé vozidlo a prevrátil sa naprieč jazdnými pruhmi, informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti.
Pri nehode sa zranili vodiči prvých dvoch kamiónov, ktorých záchranári previezli do nemocnice na ošetrenie. Všetci traja vodiči boli podrobení dychovým skúškam, ktoré preukázali negatívne výsledky.
Policajti museli diaľnicu v smere na Trenčín od Piešťan úplne uzavrieť, aby mohli zdokumentovať nehodu a odstrániť jej následky. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Polícia zároveň upozorňuje vodičov, aby jazdili opatrne, udržiavali bezpečnú vzdialenosť a plne sa sústredili na vedenie vozidla.