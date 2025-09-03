Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a Róberta L. odsúdili v jeho neprítomnosti.
Róberta Lališa považovaného za bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov, uznal v stredu senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku za vinného v kauze viacerých mafiánskych vrážd. Súd mu preto uložil trest odňatia slobody na 25 rokov so zaradením do maximálneho stupňa stráženia.
Rovnako mu uložil trest prepadnutia majetku a povinnosť uhradiť časť nároku na náhradu škody poškodeným. Zo zvyškom nároku boli odkázaní na civilný proces. V skutku, týkajúcom sa obzvlášť závažného zločinu podvodu, Róberta L. spod obžaloby oslobodili. Rozsudok nie je právoplatný. Róberta L. odsúdili v jeho neprítomnosti.
Róberta L., prezývaného Kýbel, pôvodne odsúdili na doživotie v roku 2018 spolu s ďalším členom skupiny Ivanom Cuperom, prezývaným Vincko. Odsúdili aj ďalšie osoby. Najvyšší súd SR minulý rok v marci Róbertovi L. doživotie zrušil. Svoje rozhodnutie zdôvodnil zistením porušenia zákona v neprospech obvineného. Stíhaný je vo väzbe.
Obžaloba súvisí s vraždami z rokov 1998 a 1999 - Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Svoju vinu Róbert L. viackrát odmietol.