Firma zápasí s rastúcimi nákladmi na energie, prenájmy a mzdy, no zároveň nedokáže osloviť mladších zákazníkov.
Obuvnícka značka Baťa, ktorá bola dlhé desaťročia symbolom dostupnej obuvi pre široké vrstvy, sa na Slovensku dostala do vážnych problémov. Firma už od roku 2013 každoročne končí v strate a jej hospodárske výsledky sa stále zhoršujú. Len za minulý rok prerobila viac ako 1,4 milióna eur, čo je oproti roku 2023 výrazný nárast, informujú Aktuality.sk.
Firma postupne zatvára prevádzky
Kým ešte pred dvoma rokmi mala spoločnosť 17 predajní, dnes zostáva otvorených iba osem obchodov, väčšinou v nákupných centrách väčších miest. Z máp tak zmizli pobočky v Žiline, Trnave či Banskej Bystrici a Baťa sa postupne sťahuje len do najfrekventovanejších lokalít.
Dôvody nepriaznivého vývoja sú viaceré. Firma zápasí s rastúcimi nákladmi na energie, prenájmy a mzdy, no zároveň nedokáže osloviť mladších zákazníkov. Hoci prevádzkuje vlastný e-shop, odborníci upozorňujú, že jeho ponuka a marketing pôsobia zastaralo a značka nevyužíva možnosti, ktoré prináša moderný online predaj a komunikácia na sociálnych sieťach.
Trh je presýtený konkurenciou
Situáciu firme ešte viac komplikuje konkurencia. Trh je presýtený lacnejšími zahraničnými značkami a najnovšie naň vstúpil aj reťazec WorldBox, ktorý predáva obuv a oblečenie svetových značiek ako Adidas, Nike či Puma. Firma už otvorila prvé predajne a plánuje ďalšiu expanziu aj do menších miest, čím môže Baťu pripraviť o ďalšiu časť trhu.
Ak sa legendárna značka neprispôsobí novým trendom a nenájde spôsob, ako opäť zaujať zákazníkov, hrozí, že sa z obchodov na Slovensku postupne úplne vytratí.