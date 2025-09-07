Príčiny tragédie budú predmetom vyšetrovania.
V pražských Letňanoch sa v nedeľu popoludní zrútilo do lesného porastu súkromné lietadlo. Podľa polície dvaja ľudia na palube haváriu neprežili.
Na mieste okamžite zasahovali hasiči, polícia aj záchranári. Pražská záchranná služba potvrdila, že poslala lekára, inšpektora aj leteckých záchranárov, no obom obetiam už nedokázali pomôcť. „Na miesto sme vyslali aj krízového interventa,“ uviedla záchranná služba na sociálnej sieti X.
Podľa televízie CNN Prima News boli obeťami muž a žena. Pilot krátko po štarte spozoroval technické problémy a pokúsil sa vrátiť na letisko, no stroj sa zrútil. Pri nehode nebol nikto ďalší zranený ani ohrozený.
Príčiny tragédie bude vyšetrovať Úrad pre civilné letectvo v spolupráci s kriminalistami.
Prečítaj si aj tieto články:
V pražských Letňanech došlo k pádu soukromého letadla do lesního porostu a bohužel tuto nehodu nepřezily dvě osoby. Na místě zasahují policisté společně s @HasiciPraha a @zzshmp.— Policie ČR (@PolicieCZ) September 7, 2025