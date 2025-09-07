Gašpar dodal, že opatrenie by malo mať len jednoročný charakter a dotknúť by sa mohlo piatich až šiestich štátnych sviatkov.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v relácii Na telo uviedol, že vláda v rámci konsolidácie zvažuje dočasne zrušiť niektoré dni pracovného pokoja.
„Jedným z nástrojov, o ktorom sa bavíme, je to, že zostane to štátnym sviatkom, ale budeme všetci pracovať. Je to menší dopad pre ľudí ako niečo, čo súvisí so zvyšovaním cien energií alebo cien potravín,“ povedal.
Gašpar dodal, že opatrenie by malo mať len jednoročný charakter a dotknúť by sa mohlo piatich až šiestich štátnych sviatkov.
