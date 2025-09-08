Bežná výška dávky je 200 €, no v prípade úmrtia v dôsledku pracovného úrazu môže suma výrazne stúpnuť.
Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka určená na čiastočné pokrytie výdavkov spojených s pohrebom. Oprávnenou osobou je plnoletá fyzická osoba, ktorá pohreb zosnulého zabezpečila. Podmienkou je, aby mala táto osoba (aj zosnulý) trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a aby bol pohreb zrealizovaný na Slovensku.
Od začiatku roka 2025 sa výška príspevku zvýšila po 17 rokoch z pôvodných 79,67 € na 200 eur. Výška sa môže zmeniť nariadením vlády, zvyčajne k 1. septembru, informuje Finsider.
Ak osoba zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, náklady na pohreb sa preplácajú až do výšky 3 861,20 €, a to osobe, ktorá pohreb uhradila. Ďalšou možnosťou je jednorazové odškodnenie pre pozostalého manžela či manželku vo výške 77 195,70 €. Rovnaká suma môže byť vyplatená aj nezaopatreným deťom. K tomu sa môže pripočítať náhrada výdavkov na smútočné ošatenie a cestu na pohreb, a to do maximálnej výšky 99,60 €.
O príspevok na pohreb sa žiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa posledného miesta pobytu zosnulého. Žiadosť môže byť podaná aj elektronicky, no musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. Súčasťou žiadosti je potvrdenie od pohrebnej služby.
Príspevok je vyplatený do konca mesiaca nasledujúceho po podaní žiadosti, buď v hotovosti, alebo na účet. Ak sa preukáže, že bol príspevok vyplatený neoprávnene, osoba je povinná ho vrátiť. Úrad má na vymáhanie lehotu jeden rok od zistenia, najneskôr však tri roky od vyplatenia.