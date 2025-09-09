Kategórie
dnes 9. septembra 2025 o 9:05
Čas čítania 0:40

Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?

Kategória:
Slovensko
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zdroj: FOTO TASR - Ján Siman

Vek odchodu do dôchodku môže byť pre niektorých nižší.

Slovenský zákon o sociálnom poistení jasne stanovuje, kedy môže poistenec odísť do dôchodku. Bežný vek odchodu do penzie dnes závisí od počtu vychovaných detí a pohybuje sa od 62 do 64 rokov. Niektorí ľudia však môžu odísť skôr. Nejde pritom o klasický predčasný dôchodok, ktorý je dnes možný len 2 roky pred riadnym dôchodkovým vekom, ale o mimoriadny dôchodkový vek, informuje Pravda.sk.

Nárok na odchod do dôchodku v 55 rokoch vzniká tým, ktorí boli zamestnaní aspoň 25 rokov, a to v náročných a zdraviu škodlivých profesiách. Ide najmä o práce v uránových baniach, podzemné baníctvo, členov posádok lietadiel a lodí či pracovníkov v hutách a chemickom priemysle. Takisto sem patria potápači, kesonári či tí, ktorí pracujú s rádioaktívnymi surovinami.

Podobné výnimky platia aj pre poistencov, ktorí do roku 2000 pracovali v I. alebo II. kategórii zamestnania, teda v profesiách považovaných za fyzicky či psychicky mimoriadne náročné. Títo ľudia môžu do dôchodku odísť už v 56 alebo 58 rokoch, ak splnia potrebné podmienky.

Ilustračné zábery.
Ilustračné zábery. Zdroj: TASR/Milan Kapusta
Správy z domova
Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Ján Siman
