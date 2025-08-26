Budapešť vyzýva Kyjev na zastavenie útokov a dodržiavanie medzinárodných princípov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že útoky na ropovod budú pokračovať, pokiaľ Rusko neukončí agresiu a nesúhlasí s prímerím. Počas desiatich dní zasiahla Ukrajina ropovod Družba celkovo trikrát. Posledný útok, ktorý sa uskutočnil minulý piatok (22. 8.), spôsobil, že dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska boli na päť dní prerušené.
Podľa Maďarska ide o zásah do zvrchovanosti krajiny
Maďarsko slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského považuje za vyhrážky. Podľa vyhlásenia maďarského ministra zahraničných vecí Petra Szijjartó ide o zásah do zvrchovanosti krajiny a porušenie základných princípov medzinárodnej politiky.
„Zvrchovanosť a územná celistvosť sú pre nás základné hodnoty a očakávame rovnaký prístup aj od ostatných krajín,“ uviedol Szijjártó. Podľa jeho slov Ukrajina v posledných dňoch podnikla útoky, ktoré ohrozili energetickú bezpečnosť Maďarska. „Útok na energetiku je útokom na našu zvrchovanosť. Vojna, s ktorou Maďarsko nemá nič spoločné, nikdy nemôže ospravedlniť porušovanie našej suverenity,“ dodal.
.@ZelenskyyUa used Ukraine’s national holiday to threaten Hungary. We firmly reject the Ukrainian President’s intimidation.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 24, 2025
We regard sovereignty and territorial integrity as fundamental values of international politics. That is why we respect every country’s sovereignty and… pic.twitter.com/oUsgKNgqcV
Ukrajina reaguje
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha pripomína, že Zelenskyj je prezidentom Ukrajiny a nie Maďarska, a preto mu nemožno určovať, čo a kedy má hovoriť alebo konať. „Energetická bezpečnosť Maďarska je vo vašich rukách. Staňte sa nezávislými od Ruska, ako zvyšok Európy,“ uzavrel Sybiha.
I will reply in a Hungarian manner.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025
You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.
Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo