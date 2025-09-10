Meteorológovia varujú, že nárazy môžu dosahovať 110 - 135 km/h a odporúčajú prispôsobiť aktivity aktuálnym podmienkam.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. stupňa pred vetrom, ktorý sa počas stredy 10. septembra očakáva najmä v horských oblastiach severného a stredného Slovenska. Meteorológovia upozorňujú, že vietor môže na vyšších polohách dosahovať nárazy rýchlosti 110 - 135 km/h, čo môže dočasne komplikovať turistiku a dopravu.
SHMÚ odporúča prispôsobiť plánované aktivity aktuálnym poveternostným podmienkam a na horách sa vyhýbať vystaveným hrebeňom. Aj slabší vietor môže byť v kombinácii s dažďom či nízkou teplotou nepríjemný a rizikový.
