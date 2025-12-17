Kategórie
TASR
dnes 17. decembra 2025 o 17:38
Čas čítania 1:01

Europoslanci podporili návrh na bezpečné a dostupné interrupcie. Štáty majú zosúladiť svoje zákony

Europoslanci podporili návrh na bezpečné a dostupné interrupcie. Štáty majú zosúladiť svoje zákony
Zdroj: Unsplash/Christian Lue/volně k užití

Európsky parlament schválil iniciatívu „Môj hlas, moja voľba“, ktorá má zlepšiť prístup žien k bezpečným a legálnym interrupciám.

Európsky parlament v stredu podporil európsku občiansku iniciatívu na zlepšenie prístupu žien v Európe k interrupčnej starostlivosti prostredníctvom dobrovoľného mechanizmu finančnej solidarity. V texte upozornili, že mnohé ženy v Európe nemajú plný prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii. Informuje o tom tlačová správa EP.

Návrh podporilo 358 poslancov, proti bolo 202 a 79 sa zdržalo hlasovania. V texte vyzývajú Európsku komisiu, aby v súlade s návrhom „Môj hlas, moja voľba“ zriadila dobrovoľný finančný mechanizmus otvorený pre všetky členské krajiny eurobloku, finančne podporovaný EÚ. Tento mechanizmus by členským štátom umožnil poskytnúť bezpečné umelé prerušenie tehotenstva ženám, ktoré nemajú prístup k bezpečnému a legálnemu potratu, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi daných štátov. Komisia má do začiatku marca 2026 informovať o ďalších krokoch.

Parlament vo svojom texte tvrdí, že mnoho žien v Európe stále nemá plný prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii a vyjadril obavy z právnych a praktických otázok, ktoré pretrvávajú vo viacerých členských krajinách. Poslanci EP vyzvali tieto štáty na reformu svojich interrupčných zákonov a politík v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv.

Poslanci tiež zdôraznili úlohu Únie pri podpore úsilia o zlepšenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. Vyzvali na silnejšie európske opatrenia na ochranu telesnej autonómie a univerzálneho prístupu k informáciám o plánovanom rodičovstve, dostupnej antikoncepcii, bezpečných a legálnych interrupciách a zdravotnej starostlivosti matky. Zároveň podľa tlačovej správy vyjadrili znepokojenie z rastúceho odporu voči právam žien a rodovej rovnosti v Európe a zvyšku sveta a odsúdili hnutia proti rodovej rovnosti, ktoré sa podľa nich snažia podkovať rovnosť a ľudské práva.

