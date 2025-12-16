Podľa zdroja oboznámeného s rokovaniami však Spojené štáty tlačia na Kyjev, aby stiahol svoje jednotky z východnej Doneckej oblast
Ukrajina požiada Spojené štáty o sprísnenie sankcií voči Rusku a o zvýšenie vojenskej pomoci vrátane dodávok zbraní dlhého doletu, ak Moskva odmietne mierové návrhy, o ktorých rokujú Kyjev, Washington a európski lídri. V noci na utorok to po rozhovoroch v nemeckom Berlíne uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ďalej potvrdil, že Kyjev podporuje myšlienku prímeria počas vianočného obdobia, najmä pokiaľ ide o zastavenie úderov na energetickú infraštruktúru. Na vianočné prímerie na Ukrajine v pondelok vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina nemecký kancelár Friedrich Merz.
Podľa zdroja oboznámeného s rokovaniami však Spojené štáty tlačia na Kyjev, aby stiahol svoje jednotky z východnej Doneckej oblasti. Takýto krok by predstavoval výrazný ústupok a mohol by vyvolať silnú negatívnu reakciu na samotnej Ukrajine, píše Reuters. Zelenskyj, ktorý už skôr označil otázku územných ústupkov za „bolestivú“, po rokovaniach opätovne zdôraznil, že Ukrajina neuzná Donbas za ruské územie ani „de iure, ani de facto“. Zdôraznil, že na Donbase nebude žiadna slobodná ekonomická zóna pod ruskou kontrolou.
V Berlíne sa v pondelok uskutočnilo druhé kolo rokovaní medzi ukrajinskou delegáciou pod vedením prezidenta Zelenského a americkou delegáciou vedenou vyslancami prezidenta Donalda Trumpa, Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Prítomní boli aj viacerí európski lídri. Podľa ukrajinského lídra rozhovory „neboli jednoduché, ale boli produktívne“.
Trump v pondelok večer uviedol, že dohoda o ukončení vojny na Ukrajine je bližšie ako kedykoľvek predtým. Spojené štáty podľa neho spolupracujú s európskymi partnermi na bezpečnostných zárukách pre Kyjev a Európa pri nich zohrá „veľkú“ úlohu.