Natália Mišániová
dnes 10. septembra 2025 o 8:51
Čas čítania 0:33

Každú chvíľu na Slovensku udrú silné dažde. Slovákov potrápi aj extrémny vietor (+ mapa)

Kategória:
Slovensko
Každú chvíľu na Slovensku udrú silné dažde. Slovákov potrápi aj extrémny vietor (+ mapa)
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

SHMÚ odporúča zvýšiť opatrnosť pri pohybe vonku, vyhýbať sa horským hrebeňom v čase silného vetra a prispôsobiť jazdu podmienkam na cestách.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na stredu 10. septembra 2025 meteorologické výstrahy 2. stupňa. Týkajú sa väčšiny územia Slovenska a varujú pred intenzívnymi zrážkami, vetrom na horách a miestami aj pred hustou hmlou.

Najvýraznejšie zrážky sa očakávajú v Bratislavskom, Trenčianskom, Trnavskom a Košickom kraji, kde môže spadnúť výrazne viac zrážok, než je v tomto období bežné. V Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji navyše hrozí silný vietor na horách, ktorý môže komplikovať turistiku a dopravu. Východ Slovenska musí počítať aj s hustou hmlou, ktorá môže obmedziť viditeľnosť a spôsobiť nebezpečné situácie na cestách.

shmu, mapa
Zdroj: SHMU.sk

Odborníci upozorňujú, že nepriaznivé počasie môže viesť k lokálnym záplavám, poškodeniu infraštruktúry či dopravným komplikáciám.

Obyvatelia by preto mali sledovať aktuálne predpovede a vývoj počasia. SHMÚ odporúča zvýšiť opatrnosť pri pohybe vonku, vyhýbať sa horským hrebeňom v čase silného vetra a prispôsobiť jazdu podmienkam na cestách.

10. septembra 2025 o 7:37 Čas čítania 0:55 Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
10. septembra 2025 o 7:00 Čas čítania 1:12 Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
10. septembra 2025 o 5:58 Čas čítania 1:41 Poľsko muselo okamžite uzavrieť 4 veľké letiská: Tvrdia, že hrozí nebezpečný nálet ruských dronov
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/DPA
Náhľadový obrázok: TASR/DPA, SHMU.sk
