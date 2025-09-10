SHMÚ odporúča zvýšiť opatrnosť pri pohybe vonku, vyhýbať sa horským hrebeňom v čase silného vetra a prispôsobiť jazdu podmienkam na cestách.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na stredu 10. septembra 2025 meteorologické výstrahy 2. stupňa. Týkajú sa väčšiny územia Slovenska a varujú pred intenzívnymi zrážkami, vetrom na horách a miestami aj pred hustou hmlou.
Najvýraznejšie zrážky sa očakávajú v Bratislavskom, Trenčianskom, Trnavskom a Košickom kraji, kde môže spadnúť výrazne viac zrážok, než je v tomto období bežné. V Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji navyše hrozí silný vietor na horách, ktorý môže komplikovať turistiku a dopravu. Východ Slovenska musí počítať aj s hustou hmlou, ktorá môže obmedziť viditeľnosť a spôsobiť nebezpečné situácie na cestách.
Odborníci upozorňujú, že nepriaznivé počasie môže viesť k lokálnym záplavám, poškodeniu infraštruktúry či dopravným komplikáciám.
Obyvatelia by preto mali sledovať aktuálne predpovede a vývoj počasia. SHMÚ odporúča zvýšiť opatrnosť pri pohybe vonku, vyhýbať sa horským hrebeňom v čase silného vetra a prispôsobiť jazdu podmienkam na cestách.