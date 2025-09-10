Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 10. septembra 2025 o 15:46
Čas čítania 0:43

Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
Zdroj: TASR/ AP

NATO vyjadrilo solidaritu s Varšavou a odsúdilo bezohľadné konanie Ruska počas útokov na Ukrajinu.

Ruská armáda v stredu uviedla, že počas nočných útokov na Ukrajinu necielila na poľské objekty. Vyjadrenie prišlo po tom, čo Poľsko zostrelilo vo svojom vzdušnom priestore niekoľko ruských dronov.


„Nemali sme v úmysle zasiahnuť akékoľvek ciele na území Poľska,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení bez toho, aby potvrdilo či poprelo vstup dronov do poľského vzdušného priestoru. „Sme pripravení viesť rozhovory na túto tému s poľským ministerstvom obrany,“ dodalo.

Poľsko Poľsko Poľsko Poľsko
Zobraziť galériu
(4)


Drony narušili poľský vzdušný priestor podľa Varšavy najmenej 19-krát, prvé narušenie bolo v utorok o približne 23.30 h SELČ, posledné v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá. Na poľskom území sa doteraz našlo sedem dronov a úlomky jednej strely neznámeho pôvodu, potvrdila podľa agentúry Reuters hovorkyňa poľského ministerstva vnútra.

21. augusta 2025 o 14:00 Čas čítania 1:45 KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať


Spojenci v NATO vyjadrili Poľsku solidaritu a odsúdili „bezohľadné správanie sa Ruska“, vyhlásil v stredu na brífingu generálny tajomník NATO Mark Rutte. K incidentu nad Poľskom došlo, keď Rusko spustilo sériu leteckých útokov na Ukrajinu. Moskva pri nich cielila aj na západoukrajinské mesto Ľvov, ktoré je vzdialené menej ako dve hodiny jazdy autom od poľských hraníc.

Poľsko
Zdroj: TASR/AP
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Poľsko Rusko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/ AP
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 13:30
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 18:10
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
dnes o 15:46
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
dnes o 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
včera o 11:31
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
pred 2 dňami
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
včera o 13:30
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 18:10
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
včera o 11:31
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
včera o 16:00
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
dnes o 06:13
AKTUÁLNE: Stíhačky v Poľsku zostrelili ruské drony. Armáda NATO je vo vysokej pohotovosti
AKTUÁLNE: Stíhačky v Poľsku zostrelili ruské drony. Armáda NATO je vo vysokej pohotovosti
pred 2 dňami
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
včera o 11:31
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
3. 9. 2025 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
3. 9. 2025 16:43
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
4. 9. 2025 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
včera o 13:30
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
Lifestyle news
Lietajúce auto zo Slovenska je opäť na scéne. Po rokoch sa objaví na výstavnom pódiu pred hodinou
Tento DC seriál môže poraziť Menendezovcov aj Adolescenta. Colin Farrell sa kvôli nemu zmenil na nepoznanie pred 2 hodinami
Toto sú svadobné red flags. Podľa fotografov predpovedajú rozvod ešte skôr, než sa rozkrojí torta pred 3 hodinami
Epsteinova narodeninová kniha rozvírila americkú politiku: Pod kresbou nahého tela je podpis „Donald“, Trump sa bráni dnes o 16:31
Petra Vlhová potvrdila návrat na lyže. Popri rehabilitácii otvorila aj vlastné múzeum dnes o 15:25
Najväčšie slovenské mestá opäť rozžiari Biela noc. Svoje inštalácie predvedie v najbližších dňoch vyše 200 umelcov dnes o 14:12
Slovenský lekár vyvinul prelomový typ operácie. Jeho prínos ocenili aj odborníci zo zahraničia dnes o 13:00
VIDEO: Nová luxusná jachta sa potopila už pri svojej prvej plavbe. Posádka musela doplávať k pobrežiu dnes o 11:58
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč v reálnom čase priamo do ucha dnes o 10:46
Česká novinka je prepadákom v kinách aj na Netflixe. Nepomohli ani dobré recenzie dnes o 09:55
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: NATO aktivovalo článok 4. Reakcia prišla po narušení poľského vzdušného priestoru
dnes o 15:22
AKTUÁLNE: NATO aktivovalo článok 4. Reakcia prišla po narušení poľského vzdušného priestoru
Tento krok nasledoval po porušení poľského vzdušného priestoru zo strany Ruska, čím Aliancia reagovala na zvýšené napätie v regióne.
Poľsko reaguje na inváziu ruských dronov: Spustili článok 4 NATO
dnes o 12:32
Poľsko reaguje na inváziu ruských dronov: Spustili článok 4 NATO
AKTUÁLNE: Stíhačky v Poľsku zostrelili ruské drony. Armáda NATO je vo vysokej pohotovosti
dnes o 06:13
AKTUÁLNE: Stíhačky v Poľsku zostrelili ruské drony. Armáda NATO je vo vysokej pohotovosti
AKTUÁLNE: Poľsko po invázii ruských dronov zvažuje aktiváciu článku 4 NATO. Čo to znamená?
dnes o 10:30
AKTUÁLNE: Poľsko po invázii ruských dronov zvažuje aktiváciu článku 4 NATO. Čo to znamená?
Európske krajiny hlásia rýchly nárast nebezpečnej choroby. Prípady evidujú aj v susednom Česku
včera o 18:51
Európske krajiny hlásia rýchly nárast nebezpečnej choroby. Prípady evidujú aj v susednom Česku
Poľsko muselo okamžite uzavrieť 4 veľké letiská: Tvrdia, že hrozí nebezpečný nálet ruských dronov
dnes o 05:58
Poľsko muselo okamžite uzavrieť 4 veľké letiská: Tvrdia, že hrozí nebezpečný nálet ruských dronov
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
18. 8. 2025 6:26
Banky znižujú úroky na hypotékach. Podľa odborníčky je ten správny čas na kúpu nehnuteľností
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Slovensko Všetko
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
dnes o 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
dnes o 09:30
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
dnes o 11:10
Pellegrini ostro kritizuje konsolidačný balík Ficovej vlády. Objem opatrení za takmer 3 miliardy ho zaskočil

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
dnes o 06:30
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Prvá výplata môže byť príležitosťou vytvoriť si núdzový fond a rozumne rozdeliť peniaze na výdavky aj sporenie.
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia