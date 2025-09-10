Tento krok nasledoval po porušení poľského vzdušného priestoru zo strany Ruska, čím Aliancia reagovala na zvýšené napätie v regióne.
NATO aktivovalo článok 4 Severoatlantickej zmluvy po žiadosti Poľska, informuje vládny hovorca Adam Szłapka prostredníctvom Polsat News. Podobnú informáciu zverejnil aj estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna na sociálnej sieti X, informuje o tom Polsat News.
Aktivácia článku 4 znamená, že v prípade ohrozenia bezpečnosti ktoréhokoľvek členského štátu NATO sa spustia kolektívne konzultácie a koordinované opatrenia. Tento krok nasledoval po porušení poľského vzdušného priestoru zo strany Ruska, čím Aliancia reagovala na zvýšené napätie v regióne.
