Minister obrany v tejto súvislosti vyzval ľudí, aby zostali doma.
Poľský minister obrany Poľska Władysław Kosiniak-Kamysz v stredu uviedol, že lietadlá mobilizované v reakcii na opakované narušenia poľského vzdušného priestoru zasiahli „nepriateľské objekty“.
„Lietadlá použili zbrane proti nepriateľským objektom,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sociálnych sieťach a dodal, že Poľsko je v neustálom kontakte s velením NATO.
Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 10, 2025
Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną. Wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o…
Podľa spravodajského webu Onet.pl jednotky územnej obrany boli aktivované na pozemné pátranie po zostrelených dronoch. Minister Kosiniak-Kamysz v tejto súvislosti vyzval ľudí, aby zostali doma a aby sa v prípade nálezu úlomkov k dronom nepribližovali a informovali políciu. Rizikovými oblasťami sú Podleské, Mazovské a Lublinské vojvodstvá.
Minister dodal, že prezident Karol Nawrocki a premiér Donald Tusk sú o najnovšom vývoji informovaní. Obyvateľov krajiny vyzval, aby zachovali pokoj a sledovali vyhlásenia poľskej armády a polície.
Armáda NATO vo vysokej pohotovosti
Počas noci na stredu sa v poľských médiách objavili správy o dočasnom uzavretí letísk v Rzeszówe, Lubline a Varšave, čo súviselo s vniknutím dronov do poľského vzdušného priestoru. V reakcii na to Poľsko vyslalo do akcie svoje vlastné i bojové lietadlá aliancie NATO, pričom protivzdušná obrana a radary boli uvedené do stavu vysokej pohotovosti.
K danej situácii došlo krátko po tom, ako premiér Tusk oznámil, že Poľsko vo štvrtok uzavrie svoje hranice s Bieloruskom v dôsledku „veľmi agresívnych“ vojenských cvičení Západ, ktoré vykonávajú Bielorusko a Rusko. Tusk objasnil, že tento krok je aj reakciou na rastúci počet provokácií zo strany Ruska a Bieloruska.