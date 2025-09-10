Kategórie
Domov
Viktor Kniš
dnes 10. septembra 2025 o 6:13
Čas čítania 1:03

AKTUÁLNE: Stíhačky v Poľsku zostrelili ruské drony. Armáda NATO je vo vysokej pohotovosti

Kategória:
Zahraničie
AKTUÁLNE: Stíhačky v Poľsku zostrelili ruské drony. Armáda NATO je vo vysokej pohotovosti
Zdroj: Wikimedia Julian Herzog

Minister obrany v tejto súvislosti vyzval ľudí, aby zostali doma.

Poľský minister obrany Poľska Władysław Kosiniak-Kamysz v stredu uviedol, že lietadlá mobilizované v reakcii na opakované narušenia poľského vzdušného priestoru zasiahli „nepriateľské objekty“.


„Lietadlá použili zbrane proti nepriateľským objektom,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sociálnych sieťach a dodal, že Poľsko je v neustálom kontakte s velením NATO.

Podľa spravodajského webu Onet.pl jednotky územnej obrany boli aktivované na pozemné pátranie po zostrelených dronoch. Minister Kosiniak-Kamysz v tejto súvislosti vyzval ľudí, aby zostali doma a aby sa v prípade nálezu úlomkov k dronom nepribližovali a informovali políciu. Rizikovými oblasťami sú Podleské, Mazovské a Lublinské vojvodstvá.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska


Minister dodal, že prezident Karol Nawrocki a premiér Donald Tusk sú o najnovšom vývoji informovaní. Obyvateľov krajiny vyzval, aby zachovali pokoj a sledovali vyhlásenia poľskej armády a polície.

Armáda NATO vo vysokej pohotovosti


Počas noci na stredu sa v poľských médiách objavili správy o dočasnom uzavretí letísk v Rzeszówe, Lubline a Varšave, čo súviselo s vniknutím dronov do poľského vzdušného priestoru. V reakcii na to Poľsko vyslalo do akcie svoje vlastné i bojové lietadlá aliancie NATO, pričom protivzdušná obrana a radary boli uvedené do stavu vysokej pohotovosti.


K danej situácii došlo krátko po tom, ako premiér Tusk oznámil, že Poľsko vo štvrtok uzavrie svoje hranice s Bieloruskom v dôsledku „veľmi agresívnych“ vojenských cvičení Západ, ktoré vykonávajú Bielorusko a Rusko. Tusk objasnil, že tento krok je aj reakciou na rastúci počet provokácií zo strany Ruska a Bieloruska.

Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: Wikimedia Julian Herzog
