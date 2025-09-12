Neďaleko tela sa nachádzala upravená vzduchovka s tlmičom.
Na juhu Slovenska rieši polícia znepokojujúci prípad. V piatok (12. septembra) krátko po polnoci oznámil muž, že v izbe rodinného domu v obci Vrakúň pri Dunajskej Strede našiel telo svojho 82-ročného otca, informujú o tom tvnoviny.sk.
Na tele našli strelné poranenie v oblasti brucha, neďaleko sa nachádzala upravená vzduchovka s tlmičom.
Správu budeme aktualizovať.
