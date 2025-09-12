Očakávajú sa prehánky a intenzívnejšie zrážky, ktoré môžu ovplyvniť dopravu a vonkajšie aktivity.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred dažďom pre západné okresy Slovenska. Výstrahy platia od piatka 18:00 do soboty 10:00 ráno. Úrad upozorňuje obyvateľov na možnosť intenzívnejších zrážok, ktoré môžu spôsobiť dočasné komplikácie v doprave alebo menšie lokálne záplavy.
V nedeľu SHMÚ rozšíril výstrahy prvého stupňa na celé územie Slovenska. Tie budú platiť od 7:00 ráno do 19:00 hodiny večer. Upozorňujú tiež na prehánky a dažďové zrážky, ktoré môžu počas dňa ovplyvniť premávku a vonkajšie aktivity.
