Krížová kontrola mien a účtov začne počas prvých októbrových dní, banky odporúčajú, aby klienti údaje skontrolovali vopred, aby sa predišlo problémom pri prevodoch.
Slovenské banky pripravujú zmenu pri prevodoch peňazí. Od začiatku októbra 2025 už klientom nebude stačiť poznať iba číslo účtu príjemcu. Pri každom prevode budú musieť zadať aj meno osoby alebo firmy, na ktorú účet vedie, informujú tvnoviny.sk.
Dôvodom zmeny sú podvody a chyby pri prepisovaní účtov. ČSOB vysvetlila, že po zadaní mena sa banka odosielateľa aj banka príjemcu spoja a overia, či ide o majiteľa účtu, a to v reálnom čase.
Tatra banka doplnila, že pri zadávaní mien nebude rozhodujúca diakritika ani veľké písmená. VÚB banka informovala, že algoritmus posúdi aj čiastočné odlišnosti mien a výsledok môže označiť ako „Close match“.
Banky upozorňujú, že najväčšie komplikácie môžu nastať pri platbách pre firmy, bytové spoločenstvá či energetické spoločnosti, kde sa zaužívané skratky často nezhodujú s oficiálnym obchodným názvom. Pri trvalých príkazoch sa meno príjemcu overí iba pri nových platbách, no klienti si majú aktualizovať údaje aj pri starých príkazoch a inkasách.
