Alojz Hlina pred Prezidentským palácom vystavil plagát s nápisom „Mafia“

Opozičný poslanec tvrdí, že organizovaný zločin dnes pôsobí skryto, no dokáže presadzovať svoje záujmy aj v parlamente.
Poslanec strany Sloboda a solidarita Alojz Hlina na sociálnej sieti ostro kritizoval súčasnú podobu organizovaného zločinu, ktorý má podľa neho dnes vplyv aj na politiku. Tvrdí, že mafia už nevystupuje otvorene, ale pôsobí „v drahých oblekoch, s armádou právnikov a s prístupom do parlamentu“.
Ako symbolický protest pred Prezidentský palác umiestnil veľký billboard s nápisom „Mafia“. Hlina tvrdí, že práve prezident je v tejto chvíli kľúčovou postavou. Podľa neho je na hlave štátu, aby jasne zaujal postoj a rozhodol, ako sa k situácii postaví.
Hlina pripomenul, že proti mafii sa postavil už pred viac než dvadsiatimi rokmi. „Bol som v tom takmer sám, celá Bratislava sa ich bála,“ napísal. Zároveň opísal, že počas vyšetrovania čelil prekážkam aj zo strany polície. „Policajti dokonca úmyselne zmarili rekogníciu, ale nevzdal som to,“ uviedol s tým, že po rokoch sa jedného z páchateľov podarilo odsúdiť.
V statuse sa vrátil aj k momentu zo súdnej siene. „Pán sudca, za Kaukazom som prežil veľa a videl veľa, ale toto je Európa a chcem, aby to tak zostalo,“ citoval vlastné slová.
Podľa Hlinu je však situácia opäť vážna
„Netušil som, že po tých rokoch budem s mafiou bojovať znova. Tentoraz s mafiou, ktorá prerástla do štátu,“ napísal. Varuje, že takýto vplyv „ničí ekonomiku aj krajinu“ a ostro skritizoval návrhy, ktoré sa dostali do parlamentu. „Je neskutočne gaunerské, čo si títo ľudia dovolili predložiť,“ odkázal na záver.