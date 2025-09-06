Klientom sa odporúča zabezpečiť všetky prevody a úhrady vopred, aby sa vyhli komplikáciám.
Klienti viacerých slovenských bánk by mali počas víkendu počítať s dočasnou nedostupnosťou elektronických služieb. Plánované technické odstávky zasiahnu internet banking, mobilné aplikácie aj okamžité platby, upozorňujú banky na svojich weboch.
ČSOB bude offline v nedeľu 7. septembra od 00:01 do 06:00 hod. Nedostupné budú všetky digitálne kanály vrátane Moja ČSOB, SmartBanking a API.
365.bank plánuje výpadok zo soboty na nedeľu od 22:00 do 4:00 hod.
Raiffeisen banka od 23:00 do 00:30 hod. a Poštová banka od 22:00 do 4:00 hod.
Banky odporúčajú klientom zabezpečiť všetky platby a prevody vopred a ospravedlňujú sa za spôsobené komplikácie.