Krátkodobé aj štandardné fixácie ponúkajú výhodnejšie úroky a viac možností prispôsobiť si hypotéku vlastným potrebám.
Niektoré slovenské banky začínajú znižovať úroky na hypotékach, no plošný pokles zatiaľ nenastal. Prima banka teraz prichádza s vlastnou úpravou úrokových sadzieb a špeciálnou ponukou krátkodobých fixácií, informujú tvnoviny.sk.
Od 12. septembra 2025 sa úroky pri klasických fixáciách menia nasledovne:
3 roky: 3,40 % p.a. (predtým 3,60 %)
5 rokov: 3,60 % p.a. (predtým 3,80 %)
Okrem toho banka prináša akciu na fixáciu 30 mesiacov s úrokom 3,00 % p.a., platnú pre hypotéky schválené do konca novembra 2025.
Prima banka už dlhšie testuje originálne viazanie úrokov na presný počet mesiacov, čo je medzi bankami unikátne. Predchádzajúce netradičné fixácie zahŕňali napríklad 3,3 % na 33 mesiacov či 3,2 % na 32 mesiacov, ide skôr o marketingový experiment než nový štandard.
Európska centrálna banka predpovedá do konca roka iba jedno zníženie základnej sadzby, čo môže viesť k miernemu poklesu úrokov u kratších fixácií, no výraznejší celkový pokles zatiaľ neočakávajú.