Spolu s posilnením flotily na bratislavskom letisku plánuje dopravca v roku 2026 prevádzkovať desiatky priamych liniek.
Letecká spoločnosť Wizz Air pokračuje v rozširovaní svojej siete letov z Bratislavy a posilňuje tak ponuku priamych spojení z hlavného mesta. Od 15. decembra začala prevádzkovať nové linky do španielskeho Alicante, nórskeho Osla a gréckych Atén. Už o deň neskôr k nim pribudnú ďalšie štyri destinácie – švajčiarsky Bazilej, srbský Niš a talianske mestá Neapol a Palermo.
Rozširovanie liniek súvisí aj s posilňovaním bratislavskej základne dopravcu. Wizz Air zaradil na letisko druhé bázované lietadlo, pričom ďalšie dve plánuje presunúť na jar 2026. Celkovo tak bude v Bratislave pôsobiť so štyrmi modernými lietadlami Airbus A321neo, ktoré umožňujú prepraviť takmer 240 cestujúcich.
Do konca marca 2026 plánuje Wizz Air otvoriť ďalšie linky
Podľa vedenia Letiska M. R. Štefánika, nové spojenia zvyšujú dostupnosť Bratislavy a podporujú rozvoj cestovného ruchu. Významné je najmä priame spojenie s Nórskom, ktoré môže prilákať turistov zo severnej Európy so záujmom o prírodu, aktívny oddych a autentické zážitky.
Do konca marca budúceho roka plánuje Wizz Air postupne otvoriť ďalšie linky. V roku 2026 by tak malo byť z Bratislavy dostupných až 29 priamych leteckých spojení, pričom celkovo zo Slovenska chce dopravca ponúkať 32 liniek. Spoločnosť tak výrazne posilňuje konektivitu krajiny s európskymi metropolami aj turistickými destináciami.