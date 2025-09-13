Ministerstvo vnútra kúpilo nové hasičské auto za takmer 80-tisíc eur

Súčasťou objednávky je i zaškolenie personálu.
Ministerstvo vnútra kúpilo skriňové nákladné vozidlo s hydraulickým čelom. Zaplatilo zaň takmer 80 000 eur s DPH. Spoločnosť Daimler Truck & Bus Slovakia, ktorá zákazku od rezortu získala, ho musí dodať do polovice decembra. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.
Nákladné auto má podľa údajov v zmluve manuálnu prevodovku. Výkon motora má mať 175 koní. Súčasťou objednávky je i zaškolenie personálu.
