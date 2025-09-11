Minister priznal, že návrh si vyžiada vysoké náklady v čase konsolidácie, no považuje ho za potrebný krok.
Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak vo štvrtok oznámil, že plánuje zaviesť povinnú vojenskú službu. Podľa jeho návrhu by sa týkala všetkých mužov od 18 rokov, ženy by mali možnosť prihlásiť sa dobrovoľne. Výcvik by trval najmenej tri mesiace a prebiehal by blízko trvalého bydliska, nie v kasárňach, uviedol na tlačovej konferencii.
Huliak zdôraznil, že Slovensko musí reagovať na bezpečnostnú situáciu v regióne. Poukázal na vojnu na Ukrajine, na incidenty s ruskými dronmi v Poľsku a na výroky maďarského premiéra Viktora Orbána o Veľkom Maďarsku. Ako vzor uviedol švajčiarsku armádu, ktorá dokáže v krátkom čase zmobilizovať veľký počet vojakov. Tvrdí, že bývalý minister obrany Jaroslav Naď krajinu odzbrojil.
Minister priznal, že návrh si vyžiada vysoké náklady v čase konsolidácie, no považuje ho za potrebný krok. Dodal, že ministerstvo obrany už organizuje dobrovoľné vojenské výcviky.
