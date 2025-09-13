Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 13. septembra 2025 o 18:29
Čas čítania 0:45

Hlas zasahuje proti zvyšovaniu platov politikov. Solidarita s občanmi má prednosť, tvrdí strana

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Hlas zasahuje proti zvyšovaniu platov politikov. Solidarita s občanmi má prednosť, tvrdí strana
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Platy musia byť podľa Šutaja Eštoka dotknuté aj zvýšenými daňami.

Koaličná strana Hlas-SD trvá na tom, aby v roku 2026 nevzrástli príjmy poslancov a ani príjmy ministrov, ktoré sú od nich odvodené. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý to považuje za gesto solidarity s občanmi. Zvýšenie platov je pre neho neprijateľné a nepripustí ho.

„Je neprijateľné a nepripustím, aby platy vrcholových politikov a štátnych manažérov na budúci rok vzrástli. Sme predsa sociálni demokrati a odmietame sa pozerať na to, ako sa politikom ich vlastná životná úroveň zvyšuje, zatiaľ čo ľudia sa musia uskromniť, politici musia ísť jasným príkladom,“ povedal Šutaj Eštok. Doplnil, že túto požiadavku už niekoľkokrát zopakoval svojim koaličným partnerom.

Platy musia byť podľa neho dotknuté aj zvýšenými daňami. Tvrdí, že toto opatrenie štát nič nestojí a prinesie symbolickú úsporu. „Tu však primárne nejde o peniaze, ale o jasný signál politikov, že si žiadnymi fintami nebudú zvyšovať svoj príjem v čase, keď sa veľké skupiny ľudí musia pre spoločný prospech celého Slovenska dočasne uskromniť,“ podotkol predseda Hlasu. Považuje to aj za odkaz, že si všetci vo vládnej koalícii uvedomujú situáciu v krajine.

Prečítaj si aj tieto články:

13. septembra 2025 o 10:07 Čas čítania 1:08 Ekonomika spomaľuje a verejné financie sa dvíhajú do červených čísel, varuje NKÚ Ekonomika spomaľuje a verejné financie sa dvíhajú do červených čísel, varuje NKÚ
12. septembra 2025 o 19:22 Čas čítania 0:49 USA vyzývajú Slovensko, aby prestalo nakupovať ruské palivá. Európa by mala siahnuť po alternatívnych zdrojoch energie USA vyzývajú Slovensko, aby prestalo nakupovať ruské palivá. Európa by mala siahnuť po alternatívnych zdrojoch energie
11. septembra 2025 o 17:00 Čas čítania 0:34 Huliak navrhuje návrat povinnej vojenskej služby. Plán by zasiahol všetkých mužov od 18 rokov Huliak navrhuje návrat povinnej vojenskej služby. Plán by zasiahol všetkých mužov od 18 rokov
šutaj eštok
Zdroj: TASR/Jakub Kotian
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Hlas-SD Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 12:38
Slovensko zasiahnu dažde. Potrvajú do konca víkendu (+mapa)
Slovensko zasiahnu dažde. Potrvajú do konca víkendu (+mapa)
dnes o 13:07
Od októbra sa mení spôsob posielania peňazí. Slovenské banky tak chcú predchádzať podvodom
Od októbra sa mení spôsob posielania peňazí. Slovenské banky tak chcú predchádzať podvodom
dnes o 13:39
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
pred 3 dňami
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
9. 9. 2025 13:30
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 13:00
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
dnes o 06:01
Prima banka znižuje úroky na hypotékach. Predstavila časovo ohraničené fixácie
Prima banka znižuje úroky na hypotékach. Predstavila časovo ohraničené fixácie
9. 9. 2025 13:30
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 17:21
Na Slovensko sa ženú búrky. Výstrahy by mali platiť v priebehu celého víkendu
Na Slovensko sa ženú búrky. Výstrahy by mali platiť v priebehu celého víkendu
včera o 16:42
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
včera o 20:02
Liek Voxzogo bude od decembra hradený štátom. Moderná liečba tak bude dostupná širšiemu okruhu ľudí
Liek Voxzogo bude od decembra hradený štátom. Moderná liečba tak bude dostupná širšiemu okruhu ľudí
včera o 13:00
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
9. 9. 2025 18:10
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
8. 9. 2025 7:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
9. 9. 2025 13:30
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
9. 9. 2025 11:31
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
9. 9. 2025 16:00
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
7. 9. 2025 10:48
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Lifestyle news
Slovenská speváčka Adéla natočila TikTok s Demi Lovato. Americká hviezda ju pozvala na svoju párty dnes o 11:28
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot, ponúkajú aj cloudy verzie dnes o 09:00
Obľúbená destinácia Slovákov pritvrdzuje: Chce zakázať fajčenie na plážach a terasách včera o 19:06
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka včera o 18:12
Do Česka prichádza ďalší americký fastfoodový reťazec. Jeho investorom je Drake včera o 17:24
VIDEO: Samko bojuje so zákernou chorobou. Policajti si preňho pripravili nezabudnuteľný deň včera o 16:37
Slovensko dnes zažije ojedinelý astronomický jav: Deje sa len raz za desaťročie. Kde ho môžeš pozorovať? včera o 15:42
Princ Harry ľutuje svoje činy a chce obnoviť vzťahy s rodinou. Po takmer 2 rokoch sa stretol s kráľom Karolom včera o 15:06
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku včera o 13:57
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Pri Nových Zámkoch sa zrútilo malé lietadlo, zahynuli dvaja muži
pred hodinou
AKTUÁLNE: Pri Nových Zámkoch sa zrútilo malé lietadlo, zahynuli dvaja muži
Podľa dostupných informácií ide o 33-ročného dobrovoľného hasiča a o 42-ročného muža.
Od októbra sa mení spôsob posielania peňazí. Slovenské banky tak chcú predchádzať podvodom
dnes o 13:07
Od októbra sa mení spôsob posielania peňazí. Slovenské banky tak chcú predchádzať podvodom
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
dnes o 13:39
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Ministerstvo vnútra kúpilo nové hasičské auto za takmer 80-tisíc eur
pred hodinou
Ministerstvo vnútra kúpilo nové hasičské auto za takmer 80-tisíc eur
Tesco sťahuje z predaja nebezpečný výrobok. Testy odhalili prekročený limit olova
dnes o 09:21
Tesco sťahuje z predaja nebezpečný výrobok. Testy odhalili prekročený limit olova
Nedostatky konsolidácie: Vyššie dane môžu odradiť kvalifikovaných ľudí od práce na Slovensku
pred 2 hodinami
Nedostatky konsolidácie: Vyššie dane môžu odradiť kvalifikovaných ľudí od práce na Slovensku
Zahraničie Všetko
VIDEO: Vdova po zavraždenom Kirkovi prehovorila prvýkrát verejne od jeho smrti. Počas živého prenosu sa rozplakala
dnes o 08:48
VIDEO: Vdova po zavraždenom Kirkovi prehovorila prvýkrát verejne od jeho smrti. Počas živého prenosu sa rozplakala
dnes o 10:52
VIDEO: Dráma na pražskom letisku. Lietadlo pri pristávaní narazilo zadnou časťou do dráhy
včera o 18:57
Údajný atentátnik nesúhlasil s názormi aktivistu Kirka. Americké úrady odhalili nové detaily
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
dnes o 13:39
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Kvasinka sa dokáže prispôsobiť prostrediu.
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
pred 2 dňami
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
pred 3 dňami
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia