Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová TASR
dnes 15. septembra 2025 o 18:29
Čas čítania 1:02

„Zakázaná“ munícia, ktorú Rusko masívne nasadzuje, si vyžiadala už vyše 1 200 civilných obetí na Ukrajine

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
„Zakázaná“ munícia, ktorú Rusko masívne nasadzuje, si vyžiadala už vyše 1 200 civilných obetí na Ukrajine
Zdroj: TASR/AP

Kazetová munícia patrí medzi najnebezpečnejšie zbrane súčasnosti, keďže zabíja nielen pri útoku, ale predstavuje hrozbu aj celé roky po ňom.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu si kazetová munícia vyžiadala viac než 1 200 civilných obetí, uvádza najnovšia správa Koalície proti kazetovej munícii (CMC). Kým Ukrajina ju používala len obmedzene, Rusko ju podľa CMC nasadzuje „vo veľkej miere“ od prvého dňa vojny.

Od februára 2022, keď Rusko vojensky napadlo susednú Ukrajinu, zaznamenáva Kyjev najvyšší počet obetí kazetovej munície za rok na svete. V dôsledku jej použitia podľa CMC zahynulo na Ukrajine vlani najmenej 193 ľudí z celkovo 314 obetí na celom svete. Väčšinu z celkového počtu viac než 1200 obetí zaznamenali v prvom roku vojny.


Tento údaj je - ako zdôrazňuje výročná správa - určite výrazne podhodnotený, keďže podľa nej len v minulom roku Ukrajina utrpela približne 40 útokov kazetovou muníciou, pri ktorých neboli uvedené počty mŕtvych a zranených.


Kazetová munícia môže byť zhodená z lietadla alebo vystrelená z dela. Kazetová bomba sa vo vzduchu rozpadne a rozptýli do širokej oblasti submuníciu, napríklad malé bomby. Tento druh munície však tiež predstavuje trvalú hrozbu, pretože mnohé bomby po dopade na zem nevybuchnú a stanú sa fakticky nášľapnými mínami.

Kazetová munícia sa rozpadne na stovky menších bômb, ktoré môžu explodovať až po dopade alebo zostávať nevybuchnuté ako nášľapné míny. Kazetová munícia je dnes medzinárodne zakázaná dohodou z Osla z roku 2008 a pripojilo sa k nej viac než 120 krajín. K dohovoru o zákaze kazetovej munície sa však nepripojili ani Rusko, Ukrajina či USA.

CMC varuje, že globálne úsilie o zákaz týchto zbraní oslabujú aj kroky krajín ako Litva, ktorá tento rok od zmluvy odstúpila s odvolaním sa na regionálnu bezpečnosť.

15. septembra 2025 o 12:20 Čas čítania 1:23 Trump prvýkrát označil Rusko za agresora. Skritizoval aj európske krajiny za nákup ruských energií Trump prvýkrát označil Rusko za agresora. Skritizoval aj európske krajiny za nákup ruských energií
14. septembra 2025 o 16:52 Čas čítania 0:54 Rusko úspešne otestovalo hypersonickú raketu Zirkon. Môže zasiahnuť cieľ vo vzdialenosti vyše tisíc kilometrov Rusko úspešne otestovalo hypersonickú raketu Zirkon. Môže zasiahnuť cieľ vo vzdialenosti vyše tisíc kilometrov
14. septembra 2025 o 8:35 Čas čítania 0:48 Ruský dron mal opäť narušiť vzdušný priestor NATO. Rumunsko je v pohotovosti, vyslalo dve stíhačky Ruský dron mal opäť narušiť vzdušný priestor NATO. Rumunsko je v pohotovosti, vyslalo dve stíhačky
Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Zdroj: TASR/AP Sergei Bobylev
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Rusko Rusko-ukrajinský konflikt Správy zo sveta Ukrajina
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 14:46
NATO je vo vojne s Ruskom, vyhlásil Kremeľ. Moskva varuje pred provokáciou
NATO je vo vojne s Ruskom, vyhlásil Kremeľ. Moskva varuje pred provokáciou
dnes o 13:57
Slovenské lietadlo nezvládlo pristátie v Krakove. Na palube bolo 190 pasažierov
Slovenské lietadlo nezvládlo pristátie v Krakove. Na palube bolo 190 pasažierov
dnes o 10:23
Pozor na tento typ rakoviny, ktorý sa u mladých vyskytuje čoraz častejšie. Príznaky sú často nenápadné
Pozor na tento typ rakoviny, ktorý sa u mladých vyskytuje čoraz častejšie. Príznaky sú často nenápadné
pred 2 hodinami
Polícia rozbila drogový gang na východe Slovenska. Jednému z podozrivých hrozí až 15 rokov
Polícia rozbila drogový gang na východe Slovenska. Jednému z podozrivých hrozí až 15 rokov
11. 9. 2025 13:06
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
dnes o 07:22
Nemusíte čakať na každý mesiac. Túto dávku od štátu si môžete nechať vyplatiť naraz
Nemusíte čakať na každý mesiac. Túto dávku od štátu si môžete nechať vyplatiť naraz
dnes o 14:46
NATO je vo vojne s Ruskom, vyhlásil Kremeľ. Moskva varuje pred provokáciou
NATO je vo vojne s Ruskom, vyhlásil Kremeľ. Moskva varuje pred provokáciou
dnes o 10:23
Pozor na tento typ rakoviny, ktorý sa u mladých vyskytuje čoraz častejšie. Príznaky sú často nenápadné
Pozor na tento typ rakoviny, ktorý sa u mladých vyskytuje čoraz častejšie. Príznaky sú často nenápadné
dnes o 13:57
Slovenské lietadlo nezvládlo pristátie v Krakove. Na palube bolo 190 pasažierov
Slovenské lietadlo nezvládlo pristátie v Krakove. Na palube bolo 190 pasažierov
dnes o 07:22
Nemusíte čakať na každý mesiac. Túto dávku od štátu si môžete nechať vyplatiť naraz
Nemusíte čakať na každý mesiac. Túto dávku od štátu si môžete nechať vyplatiť naraz
11. 9. 2025 13:06
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
10. 9. 2025 7:00
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
9. 9. 2025 18:10
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
8. 9. 2025 7:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
9. 9. 2025 13:30
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
9. 9. 2025 11:31
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
9. 9. 2025 16:00
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
8. 9. 2025 19:35
AKTUÁLNE: V centre Bratislavy našli bombu, začne veľká evakuácia
AKTUÁLNE: V centre Bratislavy našli bombu, začne veľká evakuácia
Lifestyle news
Iba 15-ročný herec zo seriálu Adolescence sa zapísal do dejín. Stal sa najmladším hercom, ktorý získal cenu Emmy dnes o 10:34
Historický moment vo Vatikáne: Na Námestí sv. Petra vystúpilo rapové duo Clipse aj Andrea Bocelli dnes o 10:07
Sydney Sweeney s výrazným dekoltom či elegantný Pedro Pascal. Toto sú najlepšie outfity z Emmy 2025 dnes o 09:28
Ostré politické odkazy aj kontroverzný limit na ďakovné reči. Aké boli Emmy 2025 a kto získal sošky? dnes o 09:04
Transsexuálna dcéra Elona Muska debutovala na newyorskom Fashion Weeku včera o 16:11
Netflix zverejnil nový trailer k 4. sérii Zaklínača. Takto vyzerá Liam Hemsworth v role Geralta včera o 11:36
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku včera o 11:26
Jovinečko si uťahuje zo svojej bývalej. Spolu s Bergim sparodovali nahú Bianku Rumanovú na červenom koberci včera o 10:48
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna včera o 10:00
Slovenská speváčka Adéla natočila TikTok s Demi Lovato. Americká hviezda ju pozvala na svoju párty pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
NATO je vo vojne s Ruskom, vyhlásil Kremeľ. Moskva varuje pred provokáciou
dnes o 14:46
NATO je vo vojne s Ruskom, vyhlásil Kremeľ. Moskva varuje pred provokáciou
Vyjadrenie prichádza po prieniku ruských dronov do Poľska a Rumunska, ktoré vyvolali debatu o možnom rozšírení ochrany Aliancie.
Pozor na tento typ rakoviny, ktorý sa u mladých vyskytuje čoraz častejšie. Príznaky sú často nenápadné
dnes o 10:23
Pozor na tento typ rakoviny, ktorý sa u mladých vyskytuje čoraz častejšie. Príznaky sú často nenápadné
Ruský dron mal opäť narušiť vzdušný priestor NATO. Rumunsko je v pohotovosti, vyslalo dve stíhačky
včera o 08:35
Ruský dron mal opäť narušiť vzdušný priestor NATO. Rumunsko je v pohotovosti, vyslalo dve stíhačky
Trump prvýkrát označil Rusko za agresora. Skritizoval aj európske krajiny za nákup ruských energií
dnes o 12:20
Trump prvýkrát označil Rusko za agresora. Skritizoval aj európske krajiny za nákup ruských energií
VIDEO: Na krajne pravicový protest v Londýne prišlo vyše 100-tisíc ľudí. Zasahovať musela polícia
včera o 10:32
VIDEO: Na krajne pravicový protest v Londýne prišlo vyše 100-tisíc ľudí. Zasahovať musela polícia
Ostré politické odkazy aj kontroverzný limit na ďakovné reči. Aké boli Emmy 2025 a kto získal sošky?
dnes o 09:04
Ostré politické odkazy aj kontroverzný limit na ďakovné reči. Aké boli Emmy 2025 a kto získal sošky?
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
6. 8. 2025 7:13
Už aj ostatné regióny dobiehajú Bratislavu. Ceny nehnuteľností lámu rekordy po celom Slovensku
Slovensko Všetko
Slovenské lietadlo nezvládlo pristátie v Krakove. Na palube bolo 190 pasažierov
dnes o 13:57
Slovenské lietadlo nezvládlo pristátie v Krakove. Na palube bolo 190 pasažierov
pred 2 hodinami
Polícia rozbila drogový gang na východe Slovenska. Jednému z podozrivých hrozí až 15 rokov
dnes o 11:22
Kuriéri Woltu vyšli do ulíc. V Bratislave protestovali proti nízkym odmenám a tvrdým podmienkam

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
dnes o 06:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
V rozhovore prezrádza, ako vzniklo Vedecké okienko, aké výzvy zažil na začiatku učiteľstva a prečo je preňho chémia dobrodružstvom.
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
pred 2 dňami
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
11. 9. 2025 16:25
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
10. 9. 2025 6:30
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia