TASR
dnes 15. decembra 2025 o 10:30
Čas čítania 0:31

ZOZNAM: Toto sú ministri novej vlády Andreja Babiša

ZOZNAM: Toto sú ministri novej vlády Andreja Babiša
Zdroj: TASR/AP

Vrátane premiéra bude mať 16 členov, zatiaľ ich je však len 15.

Český prezident Petr Pavel v pondelok na Pražskom hrade vymenoval tretiu vládu Andreja Babiša, ktorú tvoria hnutia ANO, SPD a strana Motoristi sebe. Vrátane premiéra bude mať 16 členov, zatiaľ ich je však len 15. 

Za hnutie ANO:

  • premiér: Andrej Babiš
  • ministerka financií: Alena Schillerová
  • minister priemyslu a obchodu: Karel Havlíček
  • minister vnútra: Lubomír Metnar
  • minister zdravotníctva: Adam Vojtěch
  • minister školstva, mládeže a telovýchovy: Robert Plaga
  • ministerka pre miestny rozvoj: Zuzana Mrázová (predtým Schwarz Bařtipánová)
  • minister spravodlivosti: Jeroným Tejc
  • minister práce a sociálnych vecí: Aleš Juchelka

Za stranu Motoristi sebe:

  • minister zahraničných vecí: Petr Macinka
  • minister životného prostredia: Petr Macinka
  • minister kultúry: Oto Klempíř
  • minister športu, prevencie a zdravia: Boris Šťastný

Odborníci nominovaní hnutím SPD:

  • minister obrany: Jaromír Zůna
  • minister poľnohospodárstva: Martin Šebestyán
  • minister dopravy: Ivan Bednárik
Andrej Babiš
Zdroj: TASR - Barbora Vizváryová
