Vrátane premiéra bude mať 16 členov, zatiaľ ich je však len 15.
Český prezident Petr Pavel v pondelok na Pražskom hrade vymenoval tretiu vládu Andreja Babiša, ktorú tvoria hnutia ANO, SPD a strana Motoristi sebe. Vrátane premiéra bude mať 16 členov, zatiaľ ich je však len 15.
Za hnutie ANO:
- premiér: Andrej Babiš
- ministerka financií: Alena Schillerová
- minister priemyslu a obchodu: Karel Havlíček
- minister vnútra: Lubomír Metnar
- minister zdravotníctva: Adam Vojtěch
- minister školstva, mládeže a telovýchovy: Robert Plaga
- ministerka pre miestny rozvoj: Zuzana Mrázová (predtým Schwarz Bařtipánová)
- minister spravodlivosti: Jeroným Tejc
- minister práce a sociálnych vecí: Aleš Juchelka
Za stranu Motoristi sebe:
- minister zahraničných vecí: Petr Macinka
- minister životného prostredia: Petr Macinka
- minister kultúry: Oto Klempíř
- minister športu, prevencie a zdravia: Boris Šťastný
Odborníci nominovaní hnutím SPD:
- minister obrany: Jaromír Zůna
- minister poľnohospodárstva: Martin Šebestyán
- minister dopravy: Ivan Bednárik
