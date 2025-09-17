Hydinári zo Slovenska aj z iných štátov považujú ukrajinského dodávateľa za konkurenciu.
Európska únia pripravuje zvýšenie kvót na dovoz potravinárskych komodít z Ukrajiny. Na pulty by sa tak mohlo dostať viac vajec aj kuracieho mäsa. Opatrenie má podporiť ukrajinských producentov, informuje TA3.
Slovenskí výrobcovia a spracovatelia upozorňujú, že vyšší dovoz môže ohroziť ich podnikanie. Kritizujú aj otázku kvality a bezpečnosti produktov. Kontrolóri v minulosti našli v ukrajinskom kuracom mäse salmonelu, pre ktorú museli obchodné reťazce stiahnuť niektoré výrobky.
Na Slovensku pôsobí ukrajinská firma so závodom v Horných Salibách. Z neho putuje kuracie mäso a vajcia nielen na náš trh, ale aj do viac ako dvadsiatich krajín Európy. Spoločnosť, ktorá mäso distribuuje, tvrdí, že ich výrobky sú bezpečné.
Hydinári zo Slovenska aj z iných štátov považujú ukrajinského dodávateľa za konkurenciu. Dôvodom je nižšia cena, jedno kura z Ukrajiny sa na Slovensko predáva za desať centov.
Prečítaj si aj tieto články: