Aneta Gospičová
dnes 17. septembra 2025 o 6:27
Čas čítania 0:33

Európska únia otvára dvere ukrajinskému mäsu a vajciam. Slovenskí producenti varujú pred salmonelou a lacnou konkurenciou

Kategória:
Zahraničie
Európska únia otvára dvere ukrajinskému mäsu a vajciam. Slovenskí producenti varujú pred salmonelou a lacnou konkurenciou
Zdroj: TASR/Pavol Ďurčo

Hydinári zo Slovenska aj z iných štátov považujú ukrajinského dodávateľa za konkurenciu.

Európska únia pripravuje zvýšenie kvót na dovoz potravinárskych komodít z Ukrajiny. Na pulty by sa tak mohlo dostať viac vajec aj kuracieho mäsa. Opatrenie má podporiť ukrajinských producentov, informuje TA3.

Slovenskí výrobcovia a spracovatelia upozorňujú, že vyšší dovoz môže ohroziť ich podnikanie. Kritizujú aj otázku kvality a bezpečnosti produktov. Kontrolóri v minulosti našli v ukrajinskom kuracom mäse salmonelu, pre ktorú museli obchodné reťazce stiahnuť niektoré výrobky.

Na Slovensku pôsobí ukrajinská firma so závodom v Horných Salibách. Z neho putuje kuracie mäso a vajcia nielen na náš trh, ale aj do viac ako dvadsiatich krajín Európy. Spoločnosť, ktorá mäso distribuuje, tvrdí, že ich výrobky sú bezpečné.

Hydinári zo Slovenska aj z iných štátov považujú ukrajinského dodávateľa za konkurenciu. Dôvodom je nižšia cena, jedno kura z Ukrajiny sa na Slovensko predáva za desať centov.

klietkový chov, hydina, sliepky
Zdroj: TASR/Oliver Ondráš
Potraviny Správy zo sveta Ukrajina
Domov
Zdieľať
Diskusia