Ide o mimoriadnu udalosť.
AKTUALIZÁCIA: Cez železničnú stanicu Poprad-Tatry opäť premáva osobná vlaková doprava.
Nižšie uvádzame pôvodný text.
Nižšie uvádzame pôvodný text.
Cez železničnú stanicu Poprad-Tatry aktuálne nepremáva osobná vlaková doprava. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko. Dôvodom je podľa polície nahlásenie bomby v priestoroch stanice. Pre situáciu meškajú viaceré vlaky, niektoré boli aj odrieknuté.
„Neznámou osobou bola nahlásená bomba v priestoroch železničnej stanice v Poprade. Polícia na mieste vykonáva potrebné opatrenia, okrem iného aj bezpečnostnú prehliadku priestorov stanice,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako podotkla, v každom prípade výhražnej správy vedie polícia trestné konanie. Bližšie informácie však momentálne polícia nemôže poskytnúť.
16. septembra 2025 o 12:10 Čas čítania 3:00 Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
16. septembra 2025 o 12:31 Čas čítania 0:28 VIDEO: Europoslankyňa tvrdo skritizovala Fica. Zo Slovenska robí „Putinovho trójskeho koňa“