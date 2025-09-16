Europoslankyňa Al Sahlani upozornila, že Fico cielene zasahuje proti rôznym skupinám obyvateľov, vrátane LGBT+ ľudí.
Europoslankyňa Abir Al Sahlani kritizovala premiéra Roberta Fica za jeho postupy, ktoré podľa nej ohrozujú demokraciu a základné ľudské práva. Tvrdí, že Fico riadi Slovensko podľa „učebnice potláčania demokracie a ľudských práv“ a v rámci EÚ robí z krajiny „Putinovho trójskeho koňa“.
Al Sahlani upozornila, že Fico cielene zasahuje proti rôznym skupinám obyvateľov, vrátane LGBTIQ ľudí, pričom jeho politika postupne ohrozuje ďalšie skupiny a zároveň podporuje korupciu.
Zdôraznila tiež, že sloboda, demokracia a právny štát, ktoré Fico využíva, nie sú jeho vlastníctvom. Ide o princípy a hodnoty, za ktoré Slovenský národ bojoval dávno pred jeho nástupom k moci a ktoré boli vybojované s potom, slzami a krvou, uviedla europoslankyňa.
