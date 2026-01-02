Privolaní záchranári sa oboch pokúšali oživiť, no neúspešne
Pri Prešove došlo k mimoriadnej udalosti. V jednej z garáží našli v aute dve mŕtve osoby – muža a ženu. Podľa doterajších informácií bolo vozidlo v čase nálezu naštartované, informovali o tom tvnoviny.sk.
Telo muža našla jeho manželka, ktorá ho dlhší čas nevedela skontaktovať, a preto sa ho rozhodla ísť hľadať. V aute ho našla spolu s inou ženou. Podľa jej slov jej manžel predtým povedal, že dotyčnej pomáha s autom.
Privolaní záchranári sa oboch pokúšali oživiť, no napriek snahe sa im to nepodarilo a na mieste bola konštatovaná smrť. Presné okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.
