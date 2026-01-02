AKTUÁLNE: V tuneli Višňové sa stala prvá autonehoda. Úsek je momentálne neprejazdný

Na mieste sa zrazili štyri autá.
Na diaľnici D1 v tuneli Višňové v smere na mesto Martin došlo v piatok podvečer k dopravnej nehode štyroch áut, úsek je neprejazdný. Informuje o tom Zelená vlna STVR. Zároveň upozorňuje vodičov na dobrzďovanie do kolóny.
